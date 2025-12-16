Definido el calendario de Tigres y Rayados rumbo al Clausura 2026

Los clubes regios arrancarán el torneo en enero; Tigres tendrá revancha ante Toluca en la Jornada 3 y el Clásico Regio se disputará en la Fecha 10 en el Volcán

A menos de 24 horas de haber caído ante Toluca en la final de la Liga MX, Tigres ya conoce a sus rivales para el Clausura 2026.

Este lunes se dio a conocer el calendario para los equipos aztecas para este torneo, el cual será el último antes del Mundial y que iniciará el 9 de enero y terminará el 24 de mayo.

Será el próximo domingo 11 de enero cuando el equipo de Guido Pizarro hará su debut en el Clausura 2026 visitando al Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras a las 19:00 horas.

Mientras que su presentación en "El Volcán" tendrá que esperar un poco más, pues será apenas tres días después de su primer encuentro, el miércoles 14 de enero ante Pumas a las 21:00 horas, en la primera de tres jornadas dobles programadas por la Liga MX.

Entre los duelos más esperados está la "revancha" de la Final ante el Toluca en la Jornada 3, cuando los de la "U" reciban a los "Diablos Rojos" el sábado 17 de enero, en un choque que marcará el reencuentro inmediato después del dramático desenlace del Apertura 2025.

Otra fecha importante en el calendario es el viernes 28 de febrero, cuando visiten al América, el único equipo que logró ganar en el “Volcán” durante el último año futbolístico.

Mientras que el partido más importante de la temporada regular, el Clásico Regio, se jugará en la Jornada 10, cuando Tigres reciba a Rayados en el Estadio Universitario el sábado 7 de marzo a las 21:00 horas.

📆 Así será el camino de La U para el próximo Clausura 2026.#SiempreContigo 🐯@CocaColaMx pic.twitter.com/rvLOdwznh0 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 16, 2025

Rayados también ya sabe su calendario

El Club de Futbol Monterrey verá al "Diablo" a los ojos en su debut en la Liga MX, pues arrancará su participación el sábado 10 de enero, a las 21:00 horas, cuando reciba al campeón Toluca en el "Gigante de Acero".

Entre los partidos más destacados, Rayados visitará al América el sábado 7 de febrero, a las 21:00 horas, en la Jornada 5, y enfrentará a Pumas UNAM el domingo 22 de febrero, a las 17:00 horas, en el Estadio Olímpico Universitario, durante la Jornada 7.

En la Jornada 8, el conjunto regio recibirá a Cruz Azul el sábado 28 de febrero, a las 19:00 horas.

Te presentamos el Calendario Rayado para el #Clausura2026.👊🏼Ⓜ️



¡Vamos juntos el Monterrey y su gente!🗣️🔥 pic.twitter.com/1s8TQT24ML — Rayados (@Rayados) December 15, 2025

¿Cuándo se jugará la Liguilla?

Cuartos de final

Los partidos de ida de cuartos de final se llevarán a cabo el miércoles 2 y jueves 3 de mayo, mientras que los de vuelta se disputarán el sábado 9 y domingo 10.

Semifinal

Los encuentros de ida de semifinales se disputarán el miércoles 13 y el jueves 14 de mayo, y los de vuelta están programados para el sábado 16 y domingo 17.

Final

El partido de ida de la final será el jueves 21 de mayo, mientras que la vuelta, en la que se definirá al campeón, será el domingo 24.