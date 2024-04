 Definidas las semifinales de la Copa de Campeones Concacaf

Después de la eliminación del Inter Miami por parte de Monterrey en la Concacaf Champions Cup, las llaves de las semifinales de la competencia han quedado definidas.

Sorprendentemente, solo el Columbus Crew de la MLS ha logrado avanzar a esta etapa, lo que aumenta las posibilidades de que un equipo mexicano se corone campeón en esta edición.

En primer lugar, el América aseguró su pase a las semifinales al superar al New England Revolution. Sin embargo, el equipo azulcrema comenzará la serie en el Estadio Azteca contra el Pachuca, que eliminó al Herediano con un contundente marcador global de 7-1. El partido de vuelta se llevará a cabo en la Bella Airosa.

Mientras que en un emocionante encuentro disputado en el Estadio Gigante de Acero, Monterrey logró superar al Inter Miami con un marcador de 3-1. A pesar de contar con jugadores de renombre como Lionel Messi, el equipo estadounidense no logró hacer valer su condición de jugadores destacados y cayó ante la contundencia de los Rayados.

