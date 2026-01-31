Definen partidos de la ronda de playoffs en Champions

Quedaron listos los encuentros de la fase de dieciseisavos de final de la Liga de Campeones tras el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA

El sorteo de la ronda de dieciseisavos de final de la Liga de Campeones 2025-26 deparó un nuevo duelo Benfica-Real Madrid, en el que el cuadro español tratará de tomarse la revancha de la dolorosa derrota en la última jornada de la primera fase, y un duelo francés entre el vigente campeón, el PSG, y el Mónaco.

Otra vez volverán a verse las caras benfiquistas y madridistas, que encaran esta ronda como un castigo tras dejar pasar la clara opción que tenían de entrar en el 'top ocho', tras el encuentro que concluyó con triunfo luso por 4-2 con el histórico gol sobre la hora del portero ucraniano Anatoli Trubin que le dio el pase a esta ronda al cuadro de Jose Mourinho.

El PSG de Luis Enrique Martínez, abocado de nuevo a esta ronda también, se encontrará con el Mónaco. De nuevo un rival francés, como el pasado año, en el que se midió al Brest, una de las revelaciones del torneo.

Partidos de la ronda de dieciseisavos de la Liga de Campeones

Mónaco (FRA) - PSG (FRA)

Galatasaray (TUR) - Juventus (ITA)

Benfica (POR) - Real Madrid (ESP)

Bosussia Dortmund (GER) - Atalanta (ITA)

Qarabag (AZE) - Newcastle (ING)

Brujas (BEL) - Atlético de Madrid (ESP)

Bodo Glimt (NOR) - Inter (ITA)

Olympiacos (GRE) - Bayer Leverkusen (GER)

La eliminatoria se disputará los días 17/18 y 24/25 de febrero.