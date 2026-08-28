Definen los horarios para las semifinales de la Leagues Cup 2026

Toluca vs. León se jugará a las 19:00 horas, mientras que el América vs. Monterrey se jugará a las 21:30 horas, ambos el próximo miércoles 2 de septiembre.

La Leagues Cup la ganará un equipo mexicano y ya se saben los horarios para los partidos de semifinales del torneo.

El primer duelo será el Toluca vs. León, el cual iniciará a las 19:00 horas, tiempo central de México, en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas.

Mientras que el segundo duelo de semifinales, entre América y Monterrey, iniciará a las 21:30 horas, tiempo central de México, en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles, California.

Ambos duelos se disputarán el próximo miércoles 2 de septiembre.

Los ganadores avanzarán a la final de la Leagues Cup 2026, la cual está programada para disputarse cuatro días después, el 6 de septiembre.

Los equipos que pierdan disputarán ese mismo día el partido por el tercer lugar.

Por primera vez desde que el torneo adoptó su formato actual, los cuatro semifinalistas pertenecen a la Liga MX, por lo que el futbol mexicano ya tiene asegurados los tres boletos disponibles para la Concacaf Champions Cup 2027.