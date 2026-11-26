La aventura de las regias será ante Chivas, un rival con mucha jerarquía que quiere volver a los planos más importantes del fútbol mexicano

Rayadas se instaló nuevamente en las Semifinales de la Liga MX Femenil, donde busca su quinto campeonato y la revancha por la terrible imagen que dejó el semestre pasado en el que cayó por goleada ante el América, que también está en la antesala por el título.

La aventura de las regias será ante Chivas, un rival con mucha jerarquía que quiere volver a los planos más importantes del fútbol mexicano luego de despachar a Juárez en la fase previa.

El primer encuentro entre regias y tapatías será el miércoles 9 de diciembre a las 20:07 horas en el Estadio Akron, mientras que la vuelta se celebrará el 12 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio BBVA.

Recordemos que las albiazules llegarán con una ligera ventaja, pues le basta con el empate global para plantarse en la Final, pues en caso de igualada avanzarán por su mejor posición en la tabla.

¿Cuál es la otra Semifinal?

Del lado opuesto, América llega como el gran favorito en la serie frente a Pumas, que está en su primera Semifinal de la historia, luego de eliminar a Tigres Femenil con un histórico 5-0 que representó su primer triunfo en Liguilla luego de 18 encuentros.

Su primer cruce será el viernes 11 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario; mientras que la vuelta se jugará el lunes 14 a las 19:00 horas en el Estadio Azteca.

Ya tienen historia

Esta es la segunda vez que Rayadas se enfrenta a Chivas y la tercera en un partido definitivo. Su primer cruce fue en el Apertura 2018, donde el "Rebaño" avanzó por su mejor posición en la tabla. El segundo se dio en el Campeón de Campeones de 2022, donde las regias nuevamente perdieron frente al Guadalajara, que ganó por penales en el "Gigante de Acero".