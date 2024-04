 Definen horarios de las semifinales de la Concachampions

Se han anunciado los horarios de las semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf, donde 3 equipos mexicanos y solo 1 estadounidense se enfrentarán en busca del título y la oportunidad de representar a la región en el torneo Mundial de Clubes.

El primer enfrentamiento se llevará a cabo el 23 de abril en el estadio Azteca, donde el América recibirá al Pachuca a las 20:15 horas.

Al día siguiente, el Columbus Crew se enfrentará al Club de Futbol Monterrey en el Lower.com Field de Columbus, Ohio, a las 18:15 horas.

Mientras que los partidos de vuelta de las semifinales se llevarán a cabo el 30 de abril y el 1 de mayo.

Pachuca se enfrentará al América el 30 de abril en el estadio Hidalgo a las 19:15 horas, mientras que el Monterrey recibirá al Columbus Crew el 1 de mayo en el Gigante de Acero a las 20:15 horas.

Dichos emocionantes encuentros determinarán qué equipos avanzarán a la final en busca del título y la oportunidad de representar a la región en el Mundial de Clubes.

The semifinal schedules are here! 📅



Book your stay with @Hilton | #HiltonForTheStayhttps://t.co/FfblnMZyB4 🔗 pic.twitter.com/BhEDR5CFaI