Definen fechas y horarios de las semifinales de Concachampions

Tras quedar listos los duelos de semifinales, la Concacaf anunció las fechas y horarios en que se realizarán los encuentros de Champions Cup

La Concacaf confirmó oficialmente los enfrentamientos y fechas de las semifinales de la Copa de Campeones 2026, donde cuatro clubes, dos de la Liga MX y dos de la MLS, buscarán su pase a la Gran Final del torneo.

Duelo México vs Estados Unidos en ambas llaves

El primer cruce enfrentará al Deportivo Toluca FC contra Los Angeles FC, en una serie que medirá la solidez del futbol mexicano frente a uno de los proyectos más competitivos de la MLS.

En la otra semifinal, Tigres UANL se verá las caras con Nashville SC, en un enfrentamiento que también promete intensidad y equilibrio, considerando el nivel que ambos clubes han mostrado a lo largo del torneo.

Ambas series se jugarán a doble partido, bajo el formato de ida y vuelta, donde el marcador global definirá a los finalistas.

Semifinals matchups and schedule confirmed 🗓️✅



The road to the Final is set! ➡️🏆



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Fechas y sedes confirmadas

Los partidos de ida se disputarán el 28 y 29 de abril, mientras que los encuentros de vuelta están programados para el 5 y 6 de mayo.

Nashville SC recibirá a Tigres el martes 28 de abril en el GEODIS Park, mientras que Los Angeles FC hará lo propio ante Toluca el miércoles 29 en el BMO Stadium.

Para los duelos de vuelta, Tigres será local el 5 de mayo en el Estadio Universitario, y Toluca cerrará la serie ante LAFC el 6 de mayo en el Estadio Nemesio Díez.

De acuerdo con el reglamento, los equipos mejor posicionados en la tabla acumulada del torneo tendrán la ventaja de cerrar como locales.

Final a partido único

El torneo concluirá el próximo 30 de mayo de 2026 con una final a partido único, la cual se disputará en casa del equipo mejor clasificado entre los dos finalistas.

Este formato busca premiar el rendimiento a lo largo de la competencia y añade un elemento estratégico adicional en las fases previas.