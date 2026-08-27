Definen este miércoles finalistas de la Zona Sur en LMB

Pericos y Guerreros tienen la oportunidad de cerrar sus series este miércoles, pero Diablos y Olmecas buscan alargar la pelea hasta el séptimo juego

La Zona Sur de la Liga Mexicana de Béisbol entra este miércoles 26 de agosto en una noche decisiva.

Pericos de Puebla y Guerreros de Oaxaca están a una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato, mientras que Diablos Rojos del México y Olmecas de Tabasco necesitan ganar para mantenerse con vida.

Las dos series llegan al sexto encuentro con ventaja de 3-2 para los equipos visitantes. Si Pericos y Guerreros consiguen otra victoria, terminarán la eliminatoria y se convertirán en los primeros representantes de la Zona Sur en alcanzar la siguiente ronda.

Si sus rivales responden, todo tendrá que definirse el jueves en un séptimo juego.

Pericos quiere cerrar la serie en casa de los Diablos

A las 19:00 horas, tiempo del centro de México, los Pericos de Puebla visitarán el Estadio Alfredo Harp Helú para enfrentar nuevamente a los Diablos Rojos del México.

La novena poblana tomó una ventaja de 3-0 en la serie después de imponerse en los primeros tres encuentros, sin embargo los actuales campeones reaccionaron y ganaron los dos partidos siguientes para reducir la diferencia a 3-2.

El quinto juego, disputado el lunes, terminó con triunfo de los Diablos por 11-5. Con ello, la serie regresó a la Ciudad de México todavía abierta y con el equipo escarlata obligado a ganar los dos partidos restantes para avanzar.

Pericos, en cambio, tiene la primera oportunidad de sentenciar la eliminatoria. Un triunfo en el sexto encuentro le daría el pase a la Serie de Campeonato de la Zona Sur.

El escenario será nuevamente el Alfredo Harp Helú, donde los Diablos intentarán aprovechar el respaldo de su afición para llevar la serie al límite. El sexto partido está programado para las 19:00 horas.

Los Diablos ya demostraron que pueden reaccionar

El panorama parecía prácticamente definido después de que Puebla se colocara 3-0, pero México evitó la eliminación y ganó dos encuentros consecutivos.

El triunfo más reciente, por 11-5, permitió a los Diablos acercarse a una victoria de empatar la serie. Ahora necesitan repetir la actuación y después ganar un eventual séptimo partido para completar la remontada.

Para Pericos, el reto es distinto, evitar que la serie se complique todavía más y aprovechar la primera oportunidad que tiene para cerrar el enfrentamiento.

Guerreros busca eliminar a Olmecas

Más tarde, a las 19:30 horas, los Guerreros de Oaxaca visitarán a los Olmecas de Tabasco en el Estadio Centenario 27 de Febrero.

Oaxaca también tiene ventaja de 3-2 y necesita un triunfo para asegurar su boleto a la siguiente ronda. Tabasco está obligado a ganar si quiere extender la serie hasta el jueves.

Los Guerreros comenzaron la serie con dos triunfos en Tabasco, pero Olmecas respondió posteriormente para mantenerse en la pelea.

El quinto encuentro terminó con victoria de Oaxaca por 5-4, resultado que dejó al equipo a un triunfo de la clasificación.

Ahora la presión cambia de lado, ya que los tabasqueños jugarán ante su público con la necesidad de ganar para evitar la eliminación.

Cabe señalar que las dos eliminatorias tienen el mismo escenario: Pericos y Guerreros están a un triunfo de avanzar, mientras Diablos y Olmecas necesitan dos victorias consecutivas para sobrevivir.

La programación contempla un séptimo juego para el jueves 27 de agosto en ambas series, pero únicamente se disputará si los equipos que están abajo en el marcador consiguen empatar las eliminatorias este miércoles.

La Serie de Campeonato de la Zona Sur está programada para comenzar el sábado 29 de agosto. La localía dependerá de qué equipos consigan avanzar.