Define ONEFA la fecha para el partido Auténticos vs Borregos

El Clásico Regio, correspondiente a la Semana 5, fue reprogramado para el martes 3 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Gaspar Mass de la UANL

El Clásico Regio entre Auténticos Tigres y Borregos Monterrey, correspondiente a la Semana 5 de la Liga Mayor de la ONEFA, fue reprogramado para el martes 3 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Gaspar Mass de la UANL.

El encuentro había sido suspendido el pasado fin de semana debido a las malas condiciones climáticas que afectaron a Nuevo León. La nueva fecha fue acordada por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), con el aval de la ONEFA.

También fue ratificada la nueva fecha para el duelo de la Semana 5 del Grupo Norte de la Conferencia Nacional entre los Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y los Potros del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).

Este encuentro se disputará el viernes 23 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del Pacífico, en el Estadio Cimarrón de la UABC. El partido había sido suspendido debido a los remanentes del Huracán Polo.