Define Bates triunfo de Lions sobre Packers en el último segundo

Los Lions vencieron 20-17 a Green Bay con un gol de campo a un segundo del final, mientras los Rams derrotaron 35-21 a Las Vegas para recuperarse

Los Detroit Lions castigaron este domingo los errores de los Green Bay Packers y se impusieron por 20-17 con un gol de campo de Jake Bates a un segundo del final, mientras que Los Angeles Rams tomaron aire con una victoria por 35-21 ante Las Vegas Raiders.

Los Lions encadenaron su segundo triunfo y mejoraron su balance a 4-2, mientras que los Packers quedaron con un registro de 4-3 en la División Norte de la Conferencia Nacional.

El desenlace premió a Detroit después de un tramo final en el que ambos equipos tuvieron oportunidades para llevarse el encuentro. Los Lions asumieron un enorme riesgo al jugarse un cuarto down y una por avanzar en su propia yarda 30, pero no consiguieron convertirlo.

Green Bay desaprovechó esa posición privilegiada y la defensa de Detroit bloqueó el intento de gol de campo de Trey Smack y mantuvo con vida a los locales.

Los Packers también se quedaron a centímetros de una recepción de Josh Jacobs que pudo cambiar el resultado.

Bates acabó decidiendo un duelo en el que Jared Goff completó 22 de 32 pases para 303 yardas y dos anotaciones, ambas para Jameson Williams, quien sumó 91 yardas de recepción.

Amon'Ra St. Brown destacó con nueve recepciones para 153 yardas y Jahmyr Gibbs aportó 116 por tierra. Por Green Bay, Jordan Love lanzó para 274 yardas, con dos pases de touchdown y una intercepción.