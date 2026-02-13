Defiende Fidalgo su lugar en el Tri tras crítica de Herrera

Héctor Herrera dijo que, en su perspectiva, la Selección Mexicana debería conformarse únicamente con jugadores nacidos en el país.

Las declaraciones sobre la presencia de futbolistas naturalizados en la Selección Mexicana generaron un nuevo intercambio de posturas entre jugadores profesionales, luego de que el mediocampista Héctor Herrera expusiera su opinión sobre el tema y el jugador del Real Betis, Álvaro Fidalgo, respondiera públicamente tras ser mencionado en el debate.

Héctor Herrera fija postura sobre naturalizados en Selección Mexicana

El futbolista del Houston Dynamo señaló que, en su perspectiva, la Selección Mexicana debería conformarse únicamente con jugadores nacidos en el país.

Durante una entrevista, el mediocampista explicó que reconoce el aporte de jugadores extranjeros que han desarrollado su carrera en México, aunque sostuvo que su postura se mantiene.

“Yo si fuera mandamás de la Selección no llevaría extranjeros, por algo cada uno nace en su país y tiene que jugar para su país. Considero que podrá tener mucho cariño y agradecimiento para México y por lo que se convirtió en América, pero no lo llevaría. Y eso que para mí fue un gran jugador e hizo bien las cosas aquí”.

Las declaraciones generaron reacciones dentro del entorno futbolístico, principalmente porque uno de los casos que encaja en el debate es el de Álvaro Fidalgo, quien obtuvo la nacionalidad mexicana tras su etapa en la Liga MX.

Álvaro Fidalgo responde a declaraciones y descarta conflicto

El mediocampista del Real Betis, quien recientemente inició su etapa en LaLiga de España, respondió a los comentarios de Herrera durante una intervención en la radio. El jugador señaló que mantiene una relación cordial con el futbolista mexicano y que comprende la postura expresada.

“No somos enemigos. Tenemos una relación muy buena. Lo entiendo perfectamente. Cada uno puede tener su opinión de los naturalizados. Yo tengo el pasaporte mexicano, soy un mexicano más, pero entiendo el punto de Héctor y tengo una relación con él. Es su opinión y se la respeto”.

Fidalgo cumplió con los requisitos administrativos y deportivos para obtener la nacionalidad mexicana tras su paso por el Club América, además de completar el cambio de federación ante la FIFA, lo que lo convierte en elegible para representar a México en competencias oficiales.

Fidalgo señala que Javier Aguirre definirá convocatorias

El mediocampista recordó que la decisión final sobre convocatorias corresponde al entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre. El futbolista indicó que respeta el debate, pero subrayó que el cuerpo técnico será quien determine la integración del plantel nacional.

“Aguirre es el que manda y su opinión es la que va a dictar. No me pareció mal lo de Héctor, es su opinión, sincera y que mucha gente piensa y no lo dice. No pasa absolutamente nada. Yo estoy abierto a ir, por supuesto”.

La Selección Mexicana se prepara para su siguiente compromiso internacional durante la Fecha FIFA, donde enfrentará a Portugal y Bélgica como parte de su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que será organizado por México, EUA y Canadá.