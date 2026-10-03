Defiende Arturo Vidal a Cristiano Ronaldo en polémica salida

Durante una transmisión en vivo, el deportista calificó como una vergüenza la situación vivida recientemente por el histórico delantero.

El futbolista chileno Arturo Vidal expresó abiertamente su respaldo a Cristiano Ronaldo tras la polémica salida del astro portugués del Manchester United y sus tensiones en la selección. Durante una transmisión en vivo, el mediocampista calificó de "vergüenza" la forma en que las autoridades y el cuerpo técnico gestionaron la situación de una de las máximas figuras del fútbol mundial.

Vidal señaló que un futbolista de la talla de Cristiano Ronaldo, a quien posicionó entre los cuatro mejores jugadores de la historia, merecía un trato diferente por todo lo que le ha brindado tanto a sus clubes como a la Selección de Portugal.

"Lo de Cristiano es una vergüenza. Un jugador así, entre los cuatro mejores de la historia, que salga así de la selección es muy feo. Hay que cuidarlo y protegerlo; él le ha dado todo a Portugal y lo puso entre las mejores selecciones del mundo", afirmó Vidal.

Asimismo, el 'Rey Arturo' criticó la postura asumida por el entrenador tras las declaraciones del portugués, señalando que la falta de manejo y respeto dejó en evidencia al cuerpo técnico.

"A Cristiano hay que protegerlo. Él está en todo su derecho de hacer lo que quiera porque lo que ha hecho por el fútbol es llevarlo a otros niveles. Hay entrenadores que no respetan cosas", concluyó el jugador.

Las declaraciones del referente chileno se suman a una ola de opiniones encontradas sobre la salida del atacante luso del fútbol de élite europeo, reabriendo el debate sobre el trato que reciben las leyendas del deporte en la etapa final de sus carreras.