Declaran culpable a exdirectivo de futbol por homicidio

El exdirectivo del club ruso Lokomotiv, Serguéi Lipatov, fue condenado a 10 años de prisión por encargar un asesinato cometido en 2002. El Tribunal Municipal de Odintsovo lo declaró culpable de complicidad en el homicidio de Ígor Fóminov, asesor del entonces ministro de Ferrocarriles, en un caso vinculado con disputas personales y empresariales.

Condena por asesinato ocurrido en 2002

La sentencia fue dictada este viernes luego de que Lipatov admitiera su responsabilidad en el encargo del crimen, por el que pagó 200,000 dólares. Durante el proceso judicial, el exdirectivo ofreció disculpas a la viuda y al hijo de la víctima en una de las audiencias.

Además, transfirió un millón de rublos —aproximadamente 234 mil pesos— como indemnización por daños morales a los familiares de Fóminov.

Disputa empresarial como origen del crimen

Según la confesión del propio acusado, el asesinato estuvo motivado por conflictos personales y comerciales. Lipatov afirmó que Fóminov le habría solicitado un soborno de 50,000 dólares, situación que derivó en la decisión de ordenar el homicidio.

La defensa argumentó que el delito debía considerarse prescrito debido al tiempo transcurrido, mientras que la Fiscalía solicitó una pena de 12 años de prisión.

Participación de funcionarios y crimen organizado

De acuerdo con la investigación, el encargo fue organizado por Leonid Rakogon, empleado de la Dirección Regional de Lucha contra el Crimen Organizado, y por Oleg Mijalev, integrante del Servicio Federal de Seguridad (FSB). Ambos habrían contratado a miembros de una organización criminal para ejecutar el ataque.

Los sicarios siguieron a Fóminov, lo emboscaron y le dispararon cuatro veces con una pistola de nueve milímetros.

Banda vinculada a más de 40 asesinatos

El crimen fue atribuido a la llamada banda de Jristev, grupo al que posteriormente se le responsabilizó de más de 40 asesinatos por encargo. De manera paralela, se desarrolla otro juicio relacionado con las actividades de esta organización criminal.

Serguéi Lipatov presidió la junta directiva del Lokomotiv entre 2002 y 2010. Con la sentencia, el tribunal cerró uno de los casos vinculados a la red criminal que operó en Rusia a inicios de la década de 2000.