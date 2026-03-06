Declara Bartomeu por presuntos pagos irregulares en el Barcelona

Uno de los puntos centrales del caso es el pago de 1.7 millones de euros al abogado José Ángel González Franco por participar en el caso Neymar

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona, declaró como investigado ante el juzgado de Barcelona por presuntas irregularidades en pagos realizados durante su gestión al frente del club entre 2014 y 2020.

La investigación deriva de una denuncia de la Fiscalía, que lo acusa de haber desviado cerca de 4 millones de euros en comisiones e intermediaciones relacionadas con operaciones del club, presuntamente realizadas sin conocimiento de la directiva.

Pago de 1.7 millones por acuerdo en el caso Neymar

Uno de los puntos centrales del caso es el pago de 1.7 millones de euros al abogado José Ángel González Franco por participar en el acuerdo judicial del denominado caso Neymar.

Ese pacto permitió que el FC Barcelona admitiera dos delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el fichaje del delantero brasileño y aceptara pagar una multa de 5.5 millones de euros.

Según la Fiscalía, el pago al abogado se realizó sin la aprobación previa de la junta directiva del club, lo que podría constituir una irregularidad administrativa.

Bartomeu defiende acuerdo verbal con su abogado

Durante su declaración, Bartomeu explicó que el pago se basó en un acuerdo verbal alcanzado con González Franco durante una reunión en la que participaron otras personas vinculadas al club.

El expresidente aseguró que para él “un apretón de manos es suficiente” para cerrar un acuerdo profesional.

Según su versión, el abogado recibiría el 10 % del dinero que el club lograra ahorrar gracias al acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Esa proporción habría derivado en la factura final de 1.7 millones de euros presentada por el despacho legal en 2016.

Investigación incluye otras operaciones

El caso se originó a partir de un informe interno encargado por la actual directiva del club, encabezada por Joan Laporta, que fue remitido a la Fiscalía en 2022.

Ese documento detallaba posibles irregularidades contables relacionadas con la compra de jugadores y otras operaciones económicas durante la gestión anterior.

Entre ellas se investiga también una comisión vinculada al fichaje del futbolista brasileño Malcom y un pago de 1.5 millones de euros al Club Esportiu Laietà por supuestas afectaciones derivadas del proyecto de remodelación del Camp Nou.

No obstante, durante el interrogatorio la Fiscalía no realizó preguntas sobre la operación relacionada con el fichaje de Malcom.