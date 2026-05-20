Debuta Tom Brady como modelo en desfile de Gucci en NY

El siete veces campeón del Super Bowl apareció en la pasarela organizada por la firma italiana con un atuendo completamente negro; así fue el momento.

Tom Brady volvió a captar la atención fuera de la NFL tras debutar como modelo durante el desfile de la colección Gucci Resort 2027, realizado en Times Square, Nueva York.

El siete veces campeón del Super Bowl apareció en la pasarela organizada por la firma italiana bajo la dirección creativa de Demna Gvasalia, quien convirtió una parte de Manhattan en un espectáculo de moda con celebridades, músicos y figuras del deporte.

Brady lució un atuendo completamente negro compuesto por pantalón y chamarra de cuero, camiseta oscura y calzado a juego, una imagen que rápidamente se volvió viral en redes sociales y medios especializados en moda.

The GOAT in @gucci



Tom Brady makes his runway debut at the GucciCore show in NYC pic.twitter.com/Ejp7sAnL48 — Fashion (@XFashion) May 18, 2026

Tom Brady compartió pasarela con figuras de la moda

El exquarterback de Patriots y Buccaneers no fue la única figura reconocida del evento. La pasarela también contó con la presencia de Paris Hilton, Cindy Crawford y Emily Ratajkowski, mientras que en primera fila estuvieron celebridades como Kim Kardashian, Lindsay Lohan, Shawn Mendes y el piloto de Ferrari Lewis Hamilton

Gucci transformó Times Square en una pasarela

Medios destacaron que Gucci cerró parte de Times Square para presentar su colección Resort 2027, apostando por una estética inspirada en la energía y el exceso visual de Nueva York.

La aparición de Brady también marcó otro paso en su faceta fuera del deporte, donde actualmente combina su trabajo como comentarista de la NFL, empresario y dueño minoritario de los Raiders de Las Vegas.