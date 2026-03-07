Debuta México con triunfo 8-2 sobre Gran Bretaña en Mundial

El conjunto mexicano tomó el control del partido desde los primeros innings y logró mantener la ventaja pese a algunos intentos de reacción del equipo británico

México inició con victoria su participación en el Clásico Mundial de Béisbol al imponerse 8-2 sobre Gran Bretaña este viernes en el partido del grupo B, disputado en el Daikin Park de Houston, Texas, en EUA. La novena mexicana resolvió el encuentro en las últimas entradas con un ataque ofensivo que amplió la ventaja en la pizarra.

El conjunto mexicano tomó el control del partido desde los primeros innings y logró mantener la ventaja pese a algunos intentos de reacción del equipo británico.

México toma ventaja con cuadrangular temprano

La primera carrera llegó en el inicio de la segunda entrada. El tercera base de 22 años, Nacho Álvarez, conectó un poderoso batazo que superó la cerca ante el lanzador abridor Jack Anderson, colocando la pizarra 1-0 a favor de México.

El batazo permitió a la novena mexicana adelantarse en un duelo que durante varias entradas se mantuvo cerrado, con ambos equipos buscando generar ofensiva.

Gran Bretaña amenaza pero México mantiene la ventaja

Gran Bretaña generó su primera amenaza en la cuarta entrada, luego de que el abridor mexicano Javier Assad otorgó base por bolas a Harry Ford tras mostrar problemas de control.

Sin embargo, el siguiente bateador, BJ Murray, conectó una rola que terminó en doble matanza. Posteriormente, el relevista Brennan Bernardino entró al montículo y cerró la entrada con un ponche a Matt Koperniak, evitando daño en la pizarra.

Empate británico llega con jonrón en la sexta

El equipo británico volvió a presionar en la quinta entrada, cuando Ian Lewis se colocó en primera con sencillo. Ante esa situación, el manager mexicano Benjamín Gil decidió enviar al montículo a Luis Gastelum.

Gastelum permitió otro imparable conectado por Thompson, dejando corredores en las esquinas. A pesar del riesgo, el batazo profundo de Jazz Chisholm fue controlado por Jarren Duran, quien aseguró el tercer out.

El empate llegó en la parte baja de la sexta entrada, cuando Harry Ford conectó un cuadrangular frente al lanzador Álex Carrillo, quien había entrado como relevo.

Explosión ofensiva define el juego

México retomó el control del partido en la octava entrada. El lanzador Gary Gill Hill otorgó bases por bolas a Jarren Duran y Randy Arozarena, lo que dejó corredores en posición de anotar.

En ese momento apareció Jonathan Aranda, quien conectó un cuadrangular ante el relevista Tristan Beck, colocando la pizarra 4-1 y cambiando el rumbo del encuentro.

La ofensiva mexicana continuó en la novena entrada. Álex Thomas conectó sencillo que impulsó a Javier Serna y Nick Gonzales. Posteriormente, Joey Ortiz produjo otra carrera con imparable que permitió anotar a Thomas.

Finalmente, Randy Arozarena conectó otro hit que impulsó a Ortiz, ampliando la ventaja hasta el 8-1.

Gran Bretaña anota en la última entrada

En la parte baja del noveno inning, Gran Bretaña logró anotar una carrera frente al cerrador mexicano Andrés Muñoz, dejando el marcador definitivo en 8-2.

Con este resultado, México inicia con triunfo su participación en el grupo B del Clásico Mundial de Béisbol. Más tarde, en la misma jornada, EUA enfrentará a Brasil, también integrantes del grupo.