Debuta con Lazio bisnieto de Mussolini; ven futuro 'prometedor'

El futbolista, que juega en la posición de lateral derecho, participó por primera vez con el Lazio en la primera jornada de liga contra el Bolonia

El italiano Romano Benito Floriani Mussolini, bisnieto del dictador Benito Mussolini, que cumplió un sueño al debutar en partido oficial con el Lazio el pasado lunes, es un jugador "muy serio" con un talento y un futuro "prometedor", según aseguraron a EFE este jueves fuentes del club.

El futbolista, que juega en la posición de lateral derecho, participó por primera vez con el conjunto 'biancoceleste' en la primera jornada de liga contra el Bolonia, al que se impuso por 0-1.

Floriani Mussolini entró en el minuto 19 para sustituir a Adam Marusic, que sufrió una lesión, e inició la jugada que provocó el gol de la victoria y los tres primeros puntos en la Serie A para el conjunto romano.

"Quienes me conocen saben lo que significó para mí debutar ayer con esta camiseta. Llevo toda una vida soñando con este momento, que por fin ha llegado… Que sea solo el comienzo", aseveró el futbolista.

Romano Floriani Mussolini, de 23 años, inició su carrera en la cantera del Roma, pero en 2016, con 13 años, llegó al Lazio, donde fue incluso convocado con el primer equipo en 2021, aunque sin llegar a debutar.

Posteriormente, fue cedido al Pescara, Juve Stabia y Cremonese, este último en el que debutó como jugador en la Serie A.

Floriani Mussolini es hijo de Alessandra Mussolini, nieta de Benito y política de derechas, antigua diputada del Parlamento Europeo; y nieto del músico Romano Mussolini, el cuarto vástago del dictador.

El joven nunca ha tratado de ocultar sus orígenes y en varias entrevistas defendió que pese a que su bisabuelo fue una figura muy importante para Italia, los aspectos vinculados a su apellido no le interesan.

El jugador es objeto recurrente de cánticos por parte de algunos aficionados, que le dedican expresiones como "Duce, duce, duce", en referencia al apodo con el que se conocía a Mussolini y que significa "líder", o "Bello di nonno" ("Guapo del abuelo").

El club, por su parte, declina hacer declaraciones al respecto y no adoptó una posición oficial sobre estos cánticos, al considerar que su ámbito de actuación se limita al aspecto deportivo.