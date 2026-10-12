¡Debut dramático! El 'Vasco' Aguirre rescata punto con Valencia

En un electrizante 2-2 ante Racing de Santander, el técnico mexicano sumó su primera unidad al frente del banquillo valencianista.

En el que significó el debut oficial de Javier Aguirre al frente del Valencia C. F., el conjunto naranjero rescató un valioso empate 2-2 en su visita al Racing de Santander en un emocionante encuentro de LaLiga, donde el equipo local se posiciona en el lugar 15 y los valencianos marchan en el puesto 19 de la tabla.

El partido comenzó de la mejor manera para los intereses del estratega mexicano, ya que Dani Raba adelantó a la visita con un gol tempranero apenas al minuto 2 de juego. Sin embargo, el Racing reaccionó antes del descanso con la anotación de Yassir Zabiri al minuto 32.

Ya en la segunda mitad, los locales le dieron la vuelta parcial al marcador al minuto 47 gracias a Iván Martín Núñez, pero el joven David Otorbi apareció al minuto 65 para firmar el 2-2 definitivo que le otorga su primer punto al "Vasco" en esta nueva etapa al frente del banquillo valencianista.

Balance estadístico del encuentro

A lo largo de los noventa minutos, las estadísticas reflejaron un duelo disputado donde el cuadro local generó mayor volumen ofensivo.

El Racing de Santander acumuló 17 disparos totales con 11 intentos con dirección de portería, mientras que el Valencia generó 10 remates y 3 tiros directos al arco.

Los locales dominaron la posesión con un 54% y 524 pases completados, frente al 46% de posesión y 411 pases del conjunto visitante, ambos con una efectividad de acierto del 85%.

En el renglón disciplinario, el partido registró 25 faltas totales (15 para los locales y 10 para los visitantes) con tres tarjetas amarillas por bando y cero expulsados, además de 8 tiros de esquina a favor del Racing por 3 del Valencia.