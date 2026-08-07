Debut de Vozinha en Colo Colo llegará a México

El estreno del portero caboverdiano será transmitido en territorio mexicano, luego de la gran popularidad que alcanzó tras el Mundial 2026

El debut del portero mundialista caboverdiano “Vozinha” con Colo Colo podrá ser seguido desde México, luego de que se confirmara que el partido en el que tenga sus primeros minutos con el conjunto chileno será transmitido también en territorio mexicano.

La transmisión estará disponible además en Argentina y Brasil, así como en Chile, en una medida poco habitual para la liga chilena, cuyos derechos pertenecen a TNT Sports y que no cuenta con una oferta internacional regular.

La decisión responde al enorme interés que ha generado el guardameta de 40 años, quien alcanzó una gran popularidad internacional tras su participación con Cabo Verde en el Mundial 2026 y acumula casi 30 millones de seguidores en Instagram.

¿Cuándo debutará Vozinha con Colo Colo?

Por ahora, la fecha del estreno del arquero todavía no está definida. Una de las posibilidades es que Vozinha debute el próximo 16 de agosto, cuando Colo Colo reciba a O’Higgins en el Estadio Monumental.

Sin embargo, la decisión estará en manos del técnico argentino Fernando Ortiz, quien deberá elegir entre el experimentado guardameta africano y el juvenil Gabriel Maureira, de 19 años, quien ha ocupado la titularidad tras la lesión de Fernando de Paul.

La propia empresa encargada de la transmisión confirmó que el encuentro en el que se produzca el estreno del caboverdiano tendrá distribución internacional.

“Este es el caso del partido que marcará el debut de Vozinha, cuya transmisión estará disponible en Argentina, Brasil y México”, señaló una vocería de TNT Sports a medios locales.

Vozinha ya entrena con Colo Colo

El arquero cumplió este jueves su tercer día de entrenamiento con el conjunto chileno, luego de incorporarse al equipo el pasado domingo.

Durante su presentación, el guardameta reconoció que todavía necesita recuperar ritmo después de disputar el Mundial y de afrontar una temporada extensa.

Colo Colo visitará este domingo a Unión La Calera. Posteriormente enfrentará a O’Higgins en el Estadio Monumental y, en caso de que Vozinha no debute en ese compromiso, tendrá como siguiente oportunidad el superclásico ante Universidad de Chile, programado en el Estadio Nacional de Santiago.

El fichaje del caboverdiano se concretó con un contrato inicial de seis meses, con opción de extenderlo por un año más en 2027.

Desde su llegada a Chile, Vozinha ha recibido un seguimiento especial por parte de los aficionados de Colo Colo, incluyendo una presentación ante la hinchada en el Estadio Monumental.