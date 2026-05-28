De poco conocido a 'millonario', Tim Payne y su fama en la redes

El movimiento creció con rapidez en TikTok, Instagram y X, donde millones comenzaron a seguir al defensa, comentar sus publicaciones y compartir videos

Tim Payne pasó de ser un futbolista poco conocido fuera de Oceanía a convertirse en uno de los nombres más comentados en redes sociales, luego de que una dinámica viral impulsada por un influencer argentino disparara de forma exponencial sus seguidores en Instagram.

El jugador neozelandés, actualmente jugador del Wellington Phoenix y seleccionado nacional de Nueva Zelanda, se volvió tendencia después de que usuarios comenzaran a sumarse a una campaña digital con una idea sencilla: convertir en famoso a uno de los futbolistas menos mediáticos rumbo al Mundial 2026.

Un trend convirtió a Tim Payne en fenómeno viral

La tendencia inició cuando el creador de contenido argentino conocido como elscarso propuso en redes sociales apoyar masivamente a Tim Payne, bajo la narrativa de hacer famoso al jugador con menos seguidores del mundial de futbol 2026.

El movimiento creció con rapidez en TikTok, Instagram y X, donde miles de usuarios comenzaron a seguir al defensa, comentar sus publicaciones y compartir videos en tono de broma, admiración y apoyo futbolero.

En cuestión de horas, Payne pasó de tener alrededor de 4,000 seguidores en Instagram a superar los 400,000 seguidores, un crecimiento que llamó la atención por la velocidad con la que se multiplicó su alcance digital.

Memes, edits y el Mundial 2026 impulsaron su popularidad

Parte del éxito del fenómeno se explicó por el contexto mundialista. Nueva Zelanda estará en la Copa del Mundo 2026 y eso permitió que la historia conectara con aficionados que comenzaron a ver a Payne como una especie de “jugador del pueblo”.

El propio futbolista ayudó a que la tendencia creciera al reaccionar con cercanía ante algunos comentarios y publicaciones, lo que reforzó la simpatía de los nuevos seguidores.

¿Quién es Tim Payne?

Tim Payne es un futbolista neozelandés de 31 años que juega principalmente como defensa y mediocampista. Actualmente milita en el Wellington Phoenix, club con el que se ha consolidado como uno de los jugadores más experimentados del plantel.

A nivel de selección, Payne forma parte de los All Whites y ha disputado más de 40 partidos con Nueva Zelanda. También cuenta con experiencia en torneos internacionales juveniles, Juegos Olímpicos y eliminatorias mundialistas.

En clubes, su trayectoria incluye paso por el futbol inglés con Blackburn Rovers, además de una etapa importante en Wellington Phoenix, donde ya superó los 100 partidos oficiales.

De jugador discreto a figura inesperada de internet

Lo llamativo del caso es que Payne no se hizo viral por un fichaje millonario, una polémica o una actuación histórica dentro de la cancha, sino por una dinámica colectiva de internet que lo colocó en el centro de la conversación futbolera.

Su historia combina deporte, cultura digital y expectativa mundialista, convirtiéndolo en uno de los personajes inesperados rumbo al Mundial 2026.

Ahora, mientras Nueva Zelanda se prepara para competir en la justa mundialista, Tim Payne llega con una popularidad inédita y con una comunidad internacional que lo adoptó como uno de los rostros más curiosos del torneo antes de que ruede el balón.