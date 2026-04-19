¡De otra galaxia! Rayados lanza jerseys de Star Wars

Rayados de Monterrey presentó una inédita colección de jerseys inspirados en Star Wars, como parte de una alianza con Lucasfilm

A unas horas de disputar el partido más importante de su temporada, Rayados de Monterrey decidió cambiar el enfoque y sorprender a su afición con una inesperada colaboración: el lanzamiento de una línea de jerseys inspirados en el universo de Star Wars.

El club regiomontano anunció su alianza con Lucasfilm a través de redes sociales, donde presentó tres camisetas edición especial que formarán parte de la promoción de la película “The Mandalorian & Grogu”, uno de los estrenos más esperados del 2026.

Una colección con sello galáctico

La pieza central de esta colección es un jersey de entrenamiento que el equipo utilizará al saltar a la cancha.

Se trata de una camiseta en tonos verdes con mangas azules, adornada con gráficos de The Mandalorian y Grogu, dos de los personajes más populares de la franquicia.

A este diseño se suman dos camisetas casuales que combinan los colores tradicionales del Monterrey con frases e imágenes de la nueva cinta, apostando por conectar tanto con aficionados del futbol como con seguidores de la saga.

El club informó que todas las prendas estarán disponibles para el público en el "Gigante de Acero" a partir de las 16:00 horas.

Los pupilos de Nicolás Sánchez recibirán a los Tuzos este sábado las 19:05 horas, en un encuentro que definirá sus aspiraciones en el Clausura 2026.

El regreso de Star Wars al cine

La colección llega como parte de la promoción de “The Mandalorian & Grogu”, película dirigida por Jon Favreau.

El filme será protagonizado por Pedro Pascal y contará con la participación de Sigourney Weaver.

Su estreno en México está programado para el 21 de mayo, un día antes de su lanzamiento en Estados Unidos, marcando el regreso del universo Star Wars a la pantalla grande después de siete años, tras “El Ascenso de Skywalker”.