¡De locura! Mazatlán FC anuncia venta de boletos a solo 5 pesos

La iniciativa ha llamado la atención por tratarse de uno de los precios más bajos registrados en el futbol profesional en México

El Mazatlán FC sorprendió al futbol mexicano tras anunciar que pondrá a la venta todos los boletos a un precio simbólico de 5 pesos para su próximo partido ante Querétaro, correspondiente a la jornada 15 del Clausura 2026.

La medida aplica para todas las localidades del Estadio El Encanto y tiene como objetivo principal generar una gran entrada en uno de los últimos compromisos del equipo como local en el torneo.

Mazatlán lanza boletos a 5 pesos para duelo ante Querétaro

Con esta estrategia, la directiva sinaloense busca incentivar la asistencia de la afición en un momento clave del campeonato, en el que el equipo ya no tiene aspiraciones de clasificar a la fase de liguilla.

El encuentro ante Querétaro representa además uno de los últimos partidos en casa, por lo que el club pretende crear un ambiente especial en las gradas y fortalecer el vínculo con sus seguidores.

Aunque el precio base es de 5 pesos en taquilla, en plataformas digitales el costo puede aumentar ligeramente debido a cargos por servicio, sin perder el carácter accesible de la promoción.

En el #ViernesBotanero de @AztecaDeportes siempre pasan cosas especiales y el que viene no es la excepción.



¡A disfrutar del futbol en Mazatlán! Todos los boletos contra el @Club_Queretaro a $5.00 pesos 🪙



Llenemos la grada y formemos juntos la Marea Morada.



🎟️ Taquillas,… pic.twitter.com/aODHZ7TwEc — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) April 14, 2026

Contexto deportivo y momento del club

El conjunto de Mazatlán atraviesa una campaña complicada, ubicado en la parte baja de la tabla y sin posibilidades de pelear por el título, lo que ha influido en la implementación de este tipo de iniciativas para atraer público.

En paralelo, el club vive un momento de transición institucional, con reportes sobre cambios en su estructura que han incrementado la expectativa en torno al futuro de la franquicia dentro del futbol mexicano.

Durante la presente temporada, los cañoneros registran 3 partidos ganados, 2 empates y 9 derrotas, teniendo solamente 11 puntos, posicionándose en el lugar número 17 de la tabla general.

Último ensayo previo al cierre de campaña

El partido ante Querétaro se disputará el próximo 17 de abril a las 19:00 horas en el Estadio El Encanto, y forma parte del cierre de calendario del equipo en la fase regular.

La promoción ha generado un fuerte impacto entre los aficionados, quienes han respondido con interés ante la posibilidad de asistir al estadio a un costo mínimo, en lo que podría convertirse en una de las mejores entradas del torneo para el club.

Más allá del resultado deportivo, la iniciativa ha llamado la atención por tratarse de uno de los precios más bajos registrados en el futbol profesional en México, posicionando el encuentro como uno de los más atractivos de la jornada en términos de asistencia.

De esta manera, Mazatlán busca cerrar su participación en el torneo con el respaldo de su afición, apostando por convertir el partido en una experiencia accesible y de alto impacto en las tribunas.