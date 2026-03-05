¡De la cancha al banco! Guido y Nico harán historia en el Clásico

Los argentinos se enfrentaron como jugadores y ahora lo harán como entrenadores, tal como en su momento lo hicieron Osvaldo Batocletti y 'Pepe' Treviño

Esta edición del Clásico Regio 142 tendrá un toque especial, pues contará con un peso diferente desde los banquillos, pues desde la dirección técnica se enfrentarán dos hombres que en su momento también se vieron las caras en la cancha.

Algo así es una rareza en el fútbol mundial, especialmente entre figuras de la talla de Guido Pizarro y Nicolás Sánchez, quienes ocupan un lugar privilegiado en la historia de sus clubes.

Pero por increíble que parezca, esta no es la primera vez que ocurre, pues previamente hubo dos históricos de Tigres y Rayados que también se midieron en el campo y desde la banca: Osvaldo Batocletti y José "Pepe" Treviño.

Duelo de titanes

Decir los nombres de ambos es tirar dos nombres propios dentro de las instituciones que defendieron durante años.

El "Bato" es sin duda uno de los personajes más importantes en la historia del club, para muchos el más grande de todos, pues como jugador ayudó a construir las bases de un equipo que hoy es protagonista, como entrenador dio todo por el equipo varonil, pero fue con la rama femenil donde fue el artífice del más ganador de la Liga.

Por su parte, "Pepe" fue parte del grupo que logró el primer título del Monterrey en la Liga. Después, se aventuró a dirigir al equipo, aunque realmente los resultados nunca lo acompañaron en su nueva faceta, pero siempre se puso al servicio de la institución.

La primera vez que ambos se toparon fue en el ya lejano Clásico Regio 16, correspondiente a la Jornada 3 del torneo 1980/81 en el Estadio Tecnológico, el 4 de octubre de 1980. El encuentro terminó empatado 2-2.

Luego de enfrentarse un par de veces en cancha, ambos hicieron historia cuando se reencontraron en el Clásico Regio 56, pues nunca antes se había dado esta particularidad. Ese encuentro se celebró el 12 de septiembre de 1998, por la Jornada 7 del torneo Invierno 98, también en el "Tec". Ese día el marcador terminó empatado 1-1.

La historia se repite

Ahora, dos nuevos emblemas del fútbol regio se encontrarán por primera vez en la cancha, casi 28 años después que Batocletti y Treviño hicieron lo propio.

En el caso de "Nico", este será su primer encuentro frente al odiado rival desde el banco, mientras que este será el tercero del "Conde", quien debutó con triunfo por 2-1 en casa y posteriormente logró un empate.

Así le fue a Nicolás Sánchez en Clásicos como jugador

El central jugó 12 partidos contra Tigres, de los cuales terminó con saldo de 3 victorias, 5 empates y 4 derrotas; además, hizo 5 goles, incluidos dos en la Final de la Concachampions, que valieron el título para Rayados.