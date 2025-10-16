De ensueño: Isaac Del Toro conquista el Giro Del Veneto

Por: EFE 15 Octubre 2025, 09:49

Del Toro se mostró una vez más pletórico e incontenible para sus rivales, a los que dejó en la subida final pese a los intentos del francés Romain Gregoire

El mexicano Isaac del Toro (UAE) ha firmado una nueva demostración para imponerse en el Giro del Veneto, disputado entre Vicenza y Verona y 161.2 kilómetros de recorrido, y sumar su decimosexto triunfo de la temporada. Del Toro se mostró una vez más pletórico e incontenible para sus rivales, a los que dejó en la subida final pese a los intentos de seguirle del francés Romain Gregoire y emprendió su camino hacia la meta con 10.7 kilómetros por delante para ganar con un crono de 3h24:29. El mexicano aventajó en 22 segundos al grupo perseguidor que lideró en la línea de meta su compañero Pavel Sivakov por delante del noruego Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) y el uruguayo Eric Antonio Fagúndez (Burgos Burpellet BH).