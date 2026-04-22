¡De campeón a nada! Leicester City desciende a la EFL League One

El Leicester descendió de la Premier League en 2025 y, apenas un año después, volvió a perder la categoría, firmando dos descensos consecutivos

El Leicester City confirmó su descenso a la tercera división del futbol inglés tras empatar en la jornada 44 de la EFL Championship2-2 ante Hull City, resultado que selló matemáticamente su caída y consumó uno de los desplomes más drásticos en la historia reciente del balompié europeo.

El duelo ante Hull City terminó por retratar lo que fue la campaña del Leicester:, un equipo incapaz de sostener resultados. A pesar de reaccionar en el marcador con goles de Jordan James y Luke Thomas, el conjunto dejó escapar la ventaja en los minutos finales, repitiendo un patrón que se volvió constante a lo largo del torneo.

El empate dejó al equipo sin margen de maniobra en la tabla, posicionandolo en el lugar 23 con 42 puntos en 44 jornadas, confirmando su descenso a la League One, la tercera categoría del futbol inglés.

Dos descensos consecutivos y una caída acelerada

La magnitud del fracaso se entiende mejor al observar el contexto reciente. El Leicester descendió de la Premier League en 2025 y, apenas un año después, volvió a perder la categoría, firmando dos descensos consecutivos que lo llevaron de la élite a la tercera división en tiempo récord.

Se trata de un caso poco común en clubes que recientemente competían al máximo nivel, lo que evidencia la gravedad de la crisis deportiva que atraviesa la institución.

Del milagro de 2016 al colapso estructural

En 2016, bajo la dirección de Claudio Ranieri, el Leicester protagonizó una de las mayores hazañas en la historia del deporte al conquistar la Premier League contra todo pronóstico. Aquel equipo, liderado por figuras como Jamie Vardy, Riyad Mahrez y N'Golo Kanté, se convirtió en símbolo de superación.

Posteriormente, el club logró mantenerse competitivo e incluso conquistó la FA Cup en 2021 bajo el mando de Brendan Rodgers, lo que parecía consolidar un proyecto sólido en la élite inglesa.

Sin embargo, en menos de una década, ese modelo se desmoronó hasta llevar al equipo a una de las crisis más profundas de su historia.

El golpe del Fair Play Financiero

Uno de los factores determinantes en el descenso fue la sanción de seis puntos impuesta por incumplir las normas del Fair Play Financiero de la English Football League.

El club acumuló pérdidas superiores a 200 millones de libras en un periodo de tres años, lo que derivó en restricciones deportivas y una desventaja directa en la tabla.

Esta penalización condicionó toda la temporada, obligando al Leicester a competir con presión constante en la lucha por la permanencia.

Tras la salida de Brendan Rodgers, el club entró en una etapa de inestabilidad con múltiples cambios de entrenador en un corto periodo. La falta de continuidad impactó directamente en el rendimiento del equipo.

La ausencia de una idea clara de juego, sumada a decisiones directivas cuestionadas, impidió construir una identidad competitiva en la Championship.

El descenso desde la Premier League provocó la salida de jugadores clave como James Maddison, Harvey Barnes y Youri Tielemans, quienes habían sido pilares en temporadas anteriores.

El reto de reconstrucción

En 142 años de existencia, Leicester ha jugado solo una temporada en la tercera división del fútbol inglés. Ganó el título de la League One en 2008-09 y ascendió de nuevo al Championship.

El descenso a la tercera división representa una reducción significativa de ingresos, especialmente en derechos de televisión, lo que obligará a realizar ajustes en su estructura financiera.

Además, se prevé una reestructuración de la plantilla, con posibles salidas adicionales de jugadores y un enfoque en reducir costos. El Leicester enfrentará ahora el desafío de reorganizar su proyecto en la League One, con la presión de lograr un ascenso inmediato.

Lo que alguna vez fue una historia de éxito improbable, hoy se convierte en un ejemplo de cómo los problemas financieros, la mala gestión y la inestabilidad deportiva pueden transformar a un campeón en un equipo en crisis.