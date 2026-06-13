De aspirante futbolero a campeón mundial de boxeo tras un rechazo

Por su estatura y complexión, le hicieron saber que difícilmente podría llegar a Primera División como futbolista profesional

Antes de consagrarse como campeón mundial de boxeo, Miguel “Alacrán” Berchelt tuvo un sueño muy distinto: convertirse en futbolista profesional y vestir la camiseta de Pumas, equipo al que admiraba desde joven.

El yucateco llegó a probarse en el entorno universitario bajo al tercera división, con la ilusión de abrirse camino como delantero, pero aquella oportunidad terminó en una de las experiencias más duras de su juventud y, al mismo tiempo, en el punto de partida de una carrera exitosa dentro del ring.

El día que Memo Vázquez frenó su sueño futbolístico

Berchelt ha contado que acudió a una visoría con Pumas Morelos, filial del conjunto universitario, cuando Memo Vázquez formaba parte de la estructura deportiva del club.

El entonces aspirante buscaba ganarse un lugar como atacante, pero su paso por la prueba fue breve. De acuerdo con su propio relato, Vázquez le preguntó en qué posición jugaba y, al responder que era delantero, recibió una evaluación directa sobre sus condiciones físicas.

El comentario fue contundente: por su estatura y complexión, le hicieron saber que difícilmente podría llegar a Primera División como futbolista profesional.

Para Berchelt, aquella respuesta fue un golpe fuerte. El “Alacrán” ha reconocido que en ese momento sintió una profunda decepción, pues su ilusión era desarrollarse en el futbol y seguir los pasos de figuras que admiraba, entre ellas Hugo Sánchez.

La negativa no fue el único obstáculo que enfrentó en el balompié. En distintas etapas de su juventud también recibió comentarios similares sobre su físico, hasta que comenzó a convencerse de que su futuro deportivo podía estar en otro lugar.

Lo que parecía el final de un sueño terminó convirtiéndose en el inicio de una historia completamente distinta.

Del futbol al ring

Tras alejarse del futbol, Berchelt decidió enfocarse de lleno en el boxeo, disciplina en la que rápidamente mostró condiciones naturales, especialmente por su agresividad, potencia y capacidad para definir combates por nocaut.

Debutó como profesional en 2010 y comenzó a construir una carrera marcada por triunfos contundentes, hasta posicionarse como uno de los prospectos más sólidos del boxeo mexicano.

Con el paso de los años, el joven que no encontró espacio en Pumas terminó abriéndose camino en los cuadriláteros hasta alcanzar la élite internacional.

Campeón mundial y figura del boxeo mexicano

El momento más importante de su carrera llegó en 2017, cuando derrotó a Francisco “Bandido” Vargas y conquistó el título mundial superpluma del Consejo Mundial de Boxeo.

Durante su reinado realizó defensas exitosas ante rivales de alto nivel como Takashi Miura, Miguel “Mickey” Román, Jonathan Víctor Barros y Jason Sosa, consolidándose como uno de los campeones mexicanos más respetados de su generación.

Su pegada se convirtió en una de sus principales cartas de presentación, con más de 35 victorias por nocaut a lo largo de su trayectoria profesional.

Una historia de reinvención deportiva

La historia de Berchelt dejó una lección particular: el rechazo en una disciplina no significó el final de su carrera deportiva, sino el impulso para encontrar su verdadero camino.

Aquel joven que salió golpeado emocionalmente de una prueba futbolística terminó levantando un campeonato mundial y protagonizando algunas de las peleas más recordadas del boxeo mexicano reciente.

Lo que comenzó como una puerta cerrada en Pumas terminó transformándose en la oportunidad que llevó al “Alacrán” Berchelt a escribir su nombre entre los campeones mundiales de México.