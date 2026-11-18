La selección Mexicana derrotó a los "Reggae Boyz" por 1-0 con un solitario gol del "Tecatito" Corona, que fue el mejor jugador del partido

Con golazo del jugador de Rayados, Jesús Manuel “Tecatito” Corona, la Selección Mexicana venció 1-0 esta noche a Jamaica en el duelo de Vuelta de Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027 para avanzar a la Semifinal gracias al primer criterio de desempate, que es la cantidad de goles como visitante, ya que el marcador global fue de empate de 3-3.

TANTO INSISTIR, TRAJO RECOMPENSAS

Tras hacer sonar su silbato, el juez central hondureño Said Martínez se dio inicio al partido de vuelta entre los seleccionados de México y Jamaica, en el que los dirigidos por Rafael Márquez Álvarez salieron con la firme intención de buscar la meta defendida por el guardameta Jahmail Waite, con el fin de emparejar los cartones como prioridad.

Y fue a los 4' de acción cuando Julián Quiñones tiene una opción clara de gol, al quedar solo en el área del cuadro caribeño, bajando el esférico con el pecho y definir de primera; para su mala fortuna, el dorsal 16 se encontraba en posición adelantada.

Con el paso de los minutos, los comandados por Rudolph Speid se fueron apoderando de las acciones; con jugadas a velocidad extrema ponían en aprietos tanto a la zaga defensiva como al cancerbero Raúl Rangel.

La más clara de peligro hasta el momento para los 'reggae boys' la tuvo Javon East, quien, en un mano a mano con el 'Tala' Rangel, se perfila para ejecutar el 'pase a la red', pero una barrida de Jesús Orozco evita que su cabaña sea perforada.

En un duelo de 'ida y vuelta' en donde nadie daba su brazo a torcer, vino una genialidad. A los 34' de tiempo corrido, Jesús Corona pone arriba 1-0 a la escuadra tricolor, con un disparo que conlleva una trayectoria que deja sin oportunidad al guarda vallas de los de amarillo total. La jugada nace de una asistencia de Julián Quiñones y que el 'Tecatito' prende desde linderos del área.

El nazareno Said Martínez decretó dos minutos de alargue en la batalla, que al consumirse se decretó la finalización de la primera parte.

UN SEGUNDO TIEMPO, DONDE MÉXICO NO PESÓ

Para la segunda mitad de la batalla, tanto los de casa como la visita no efectuaron modificaciones en el rectángulo verde guadalupense.

La temática del juego parecía ser una copia al carbón de la que presenciamos anteriormente, con posesión del esférico por parte de los de Rafa Márquez, sin olvidar poner en peligro el marco de los caribeños. Por parte de los de Rudolph Speid, buscaron en el contragolpe el arma letal para hacerle daño a los nuestros, aunado a llegadas por los costados y centros al área.

El cronómetro siguió su marcha y el 'vaivén' del balón en ambas cabañas hacían un atractivo juego. Fue entonces que ambos estrategas realizaron una serie de modificaciones en su oncena inicial, buscando darle frescura a cada una de sus líneas.

Se vivía un momento espectacular en el 'Gigante de acero', tanto que en el graderío se llevaba a cabo 'la ola' y el respetable pedía el ingreso de Armando 'Hormiga' González, el cual entró al rectángulo verde a los 82' de tiempo corrido.

Pero... la Selección de Jamaica se apoderó de las acciones, mandando a los nuestros a defender su cabaña y buscar cerrar la cortina. Más 'en el pecado llevó la penitencia', al caer en desesperación y emplear el juego ríspido para detener los embates de los de Rafael Márquez Álvarez.

Ya llegados los 90 minutos, el hombre de negro consideró añadir cuatro minutos de reposición en el encuentro. Al consumirse el agregado, se escuchó el silbatazo final por parte del juez central.