Davidovich conquista en Mallorca su primer título ATP

El tenista español Alejandro Davidovich ganó el torneo de Mallorca y logró su primer título ATP tras vencer a Ethan Quinn en la final

El tenista español Alejandro Davidovich rompió su racha de finales perdidas en el circuito ATP y conquistó su primer título profesional al imponerse en el torneo de Mallorca, categoría 250 disputado sobre hierba, tras vencer al estadounidense Ethan Quinn por 7-6(4) y 6-3.

La final estuvo marcada por las condiciones de calor en la isla y por un inicio equilibrado entre ambos jugadores, que evitaron riesgos en los primeros juegos del partido.

Un primer set lleno de tensión

El primer parcial se definió por errores del estadounidense, quien cometió tres dobles faltas que permitieron a Davidovich quebrar su servicio con 4-4. Sin embargo, el español no logró cerrar el set de inmediato y Quinn recuperó el quiebre.

En el tie-break, el jugador malagueño mostró mayor solidez mental y se adelantó en el marcador, tomando el control del encuentro.

Davidovich impone su experiencia

En el segundo set, el español aprovechó nuevamente los errores de su rival para conseguir una rotura decisiva y colocarse en posición de cerrar el partido con su servicio.

Esta vez, Davidovich no falló y logró asegurar la victoria, conquistando su primer título ATP tras haber perdido cinco finales anteriores.

Confianza de cara a Wimbledon

El triunfo llega en una superficie sobre la que ya había tenido éxito en categorías juveniles, y representa un impulso importante de cara a su participación en Wimbledon, donde llegará con alta confianza tras este logro en Mallorca.