Davide Ancelotti no descarta a Neymar para el Mundial

En lo que va de la temporada, Neymar ha participado en seis encuentros entre la liga brasileña y el campeonato paulista, registrando tres goles

Davide Ancelotti, asistente técnico de la selección de Brasil y colaborador cercano de su padre Carlo Ancelotti, señaló que Neymar aún mantiene posibilidades de ser incluido en la lista definitiva rumbo al próximo Mundial.

El delantero, actualmente en el Santos, es el máximo goleador histórico del combinado brasileño, con 79 anotaciones en 128 partidos. No obstante, no ha tenido actividad con la selección desde noviembre de 2023, pese a haber sido considerado en convocatorias recientes, de las que tuvo que ausentarse por lesión.

Neymar aún tiene opciones de ir al Mundial

Durante una entrevista con la cadena británica BBC, Davide explicó que la decisión final dependerá del cuerpo técnico y del estado físico del jugador en las próximas semanas.

“Es una decisión del entrenador, tiene tiempo para tomarla”.

Asimismo, recordó que la lista definitiva será dada a conocer el 18 de mayo, por lo que el atacante todavía cuenta con margen para recuperar su mejor nivel y ser considerado.

“Es el máximo goleador histórico y tiene una oportunidad. Tiene tiempo para estar al máximo nivel y entrar en la lista”.

En lo que va de la temporada, Neymar ha participado en seis encuentros entre la liga brasileña y el campeonato paulista, registrando tres goles y seis asistencias. Además, su desempeño fue determinante en la campaña pasada para evitar el descenso del Santos.

Altas expectativas sobre Vinícius Júnior

En la misma charla, Davide Ancelotti también se refirió al desempeño de Vinícius Júnior, a quien calificó como uno de los futbolistas más destacados a nivel mundial.

“Vinícius es una estrella por su talento. Es uno de los futbolistas más talentosos del mundo y tiene que cargar con ese peso porque muchos esperan que gane los partidos por sí solo, con expectativas comparables quizá solo a las de Mbappé”.

El asistente técnico subrayó que, a pesar de su nivel actual, el jugador del Real Madrid aún tiene aspectos por mejorar, como cualquier otro futbolista de élite.