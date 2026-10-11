David Alonso rompe el récord absoluto de Moto2 en Indonesia

David Alonso estableció un nuevo récord absoluto de Moto2 en Mandalika con un tiempo de 1:32.187 durante los entrenamientos del GP de Indonesia

El piloto hispano colombiano David Alonso estableció un nuevo récord absoluto de Moto2 durante la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Indonesia, disputado en el circuito de Mandalika.

Alonso, campeón mundial de Moto3 en 2024, registró un tiempo de 1:32.187 con su Kalex, superando la marca que había establecido minutos antes el australiano Senna Agius, quien detuvo el cronómetro en 1:32.317.

David Alonso supera la marca de Senna Agius

La sesión comenzó con Agius al frente de la clasificación, luego de marcar un nuevo récord de la categoría que superó el registro del español Izan Guevara, establecido durante la primera jornada con un tiempo de 1:32.337.

Sin embargo, Alonso mejoró la referencia en su decimotercera vuelta y se colocó en la primera posición con una diferencia de 130 milésimas de segundo respecto al australiano.

El español Alex Escrig terminó en la tercera posición, por detrás de Alonso y Agius. Guevara, pese a registrar algunos parciales competitivos, no logró completar una vuelta que le permitiera superar el quinto puesto.

Manuel González termina entre los primeros seis

El español Manuel González, líder del campeonato mundial de Moto2, concluyó la sesión en la quinta posición, después de comenzar con algunos problemas relacionados con el ajuste de la pantalla de su casco.

El inconveniente no le impidió continuar en pista y cerrar la tanda a menos de cuatro décimas de segundo de su compañero de equipo, Senna Agius.

Daniel Holgado finalizó sexto, seguido del belga Barry Baltus, Daniel Muñoz, Alonso López y Collin Veijer, quienes completaron las diez primeras posiciones de la clasificación de tiempos.

La sesión también estuvo marcada por algunos incidentes. El español Iván Ortolá, tercero en la clasificación del campeonato, sufrió una caída en la curva 13 y recibió un fuerte golpe, aunque no presentó lesiones físicas de consideración.

Más tarde, Arón Canet también terminó en el suelo en la curva 11. Otros pilotos, como Izan Guevara y el neerlandés Zonta Van der Goorbergh, protagonizaron momentos de tensión, pero lograron evitar consecuencias mayores.

Por su parte, el belga Barry Baltus deberá partir desde el último lugar de la parrilla debido a una sanción por circular demasiado despacio durante la primera jornada del Gran Premio de Indonesia.