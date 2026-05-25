Daniel Suárez gana emotiva carrera Coca-Cola 600 en NASCAR

Con este resultado, Suárez consiguió apenas su tercera victoria en la NASCAR Cup Series y rompió una racha de 82 carreras sin ganar

El piloto originario de Monterrey Nuevo León, Daniel Suárez conquistó una de las victorias más importantes de su carrera al imponerse en la Coca-Cola 600 de NASCAR, una competencia que estuvo marcada por la lluvia y por el homenaje realizado al fallecido Kyle Busch.

La carrera disputada en el Charlotte Motor Speedway terminó antes de lo previsto debido a las condiciones climáticas, pero eso no impidió que el regiomontano sellara una actuación estratégica que lo llevó a lo más alto del podio.

Con este resultado, Suárez consiguió apenas su tercera victoria en la NASCAR Cup Series y rompió una racha de 82 carreras sin ganar.

La lluvia y la estrategia marcaron la carrera

La competencia fue detenida definitivamente cuando faltaban 27 vueltas para completar las 600 millas programadas, luego de varias interrupciones provocadas por la lluvia.

Antes de la suspensión, el equipo Spire Motorsports acertó en el momento clave al realizar una parada en pits que permitió a Suárez colocarse entre los líderes durante los ciclos finales.

El mexicano se mantuvo constantemente dentro del top 10 y aprovechó las banderas amarillas para mantenerse en posición de pelea en una de las pruebas más exigentes del calendario.

Además de significar su primera victoria desde 2024, el triunfo representó la primera vez que un piloto mexicano conquista la Coca-Cola 600, considerada una de las carreras más importantes de NASCAR.

NASCAR rindió homenaje a Kyle Busch

La jornada en Charlotte estuvo marcada por el ambiente emocional tras el reciente fallecimiento de Kyle Busch, dos veces campeón de la NASCAR Cup Series, quien falleció días antes por complicaciones derivadas de neumonía severa y sepsis.

Antes del arranque de la carrera se realizaron distintos homenajes dentro del circuito, incluyendo un minuto de silencio, tributos visuales, calcomanías conmemorativas en los autos y la presencia de la familia Busch.

Incluso el histórico número 8 utilizado por Busch apareció pintado en distintas zonas del óvalo como parte del reconocimiento realizado por NASCAR.

Suárez dedicó el triunfo al piloto estadounidense

La victoria tuvo un significado especial para Daniel Suárez debido a la relación que mantuvo con Kyle Busch durante sus primeros años en el automovilismo estadounidense.

El regiomontano formó parte de Kyle Busch Motorsports en categorías inferiores, etapa considerada clave en el desarrollo de su carrera profesional dentro de NASCAR.

Tras recibir la bandera a cuadros, Suárez dedicó el triunfo al piloto estadounidense y durante la celebración señaló el número 8 en señal de homenaje.

La victoria también representó un momento importante para Spire Motorsports, equipo al que Suárez se incorporó en 2026 después de su salida de Trackhouse Racing.

En una noche cargada de emociones, el piloto mexicano terminó llevándose una de las competencias más prestigiosas del automovilismo estadounidense y firmó una actuación histórica para NASCAR y el deporte motor mexicano.