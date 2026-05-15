Daniel Girón vuelve a Fuerza Regia para temporada 2026

El nacido en Monterrey y nacionalizado panameño volvió a integrarse al proyecto de Fuerza Regia, organización con la que conquistó el campeonato de la LNBP 2025

Fuerza Regia refuerza nuevamente su plantilla con el regreso de Daniel Girón, uno de los jugadores con mayor experiencia competitiva en el circuito nacional, quien vuelve a la quinteta regiomontana en mayo de 2026 luego de un breve paso por Soles de Ojinaga dentro de la Liga de Básquetbol Estatal de Chihuahua.

La reincorporación del escolta representa una apuesta por experiencia, liderazgo y profundidad para el conjunto regiomontano, que suma a un elemento con amplio recorrido profesional y un historial reciente marcado por campeonatos y presencia internacional.

Regresa a casa tras competir con Soles de Ojinaga

Girón disputó parte de la temporada 2026 con los Soles de Ojinaga, equipo con el que aportó solidez defensiva, lectura táctica y eficiencia ofensiva en minutos de rotación.

Durante uno de sus encuentros más destacados en playoffs registró 11 puntos, un 62.5 por ciento de efectividad en tiros de campo y 50 por ciento en triples, números que confirmaron que sigue siendo un jugador capaz de responder en escenarios de alta exigencia.

Tras concluir su participación en el circuito estatal, el nacido en Monterrey y nacionalizado panameño volvió a integrarse al proyecto de Fuerza Regia, organización con la que conquistó el campeonato de la LNBP 2025 y donde dejó buenas sensaciones por su aporte táctico dentro de la rotación.

Una trayectoria respaldada por títulos

Daniel Girón ha construido una carrera sólida tanto a nivel de clubes como internacionalmente.

Fue seleccionado nacional de Panamá entre 2018 y 2025, representando al país centroamericano en distintos compromisos oficiales y consolidándose como una pieza constante dentro del combinado canalero.

En cuanto a palmarés, presume campeonatos en distintas ligas del continente:

- Campeón de la LPB de Panamá en 2021

- Campeón de la LBE en 2022

- Campeón de la LNBP en 2024

- Campeón de la LNBP 2025 con Fuerza Regia

Estos logros lo colocan como uno de los elementos nacionales con mejor historial competitivo en los últimos años dentro del baloncesto profesional.

Experiencia para un equipo contendiente

Más allá de las estadísticas, Girón destaca por su capacidad para aportar equilibrio en ambos costados de la duela.

Su perfil combina intensidad defensiva, lectura táctica, tiro exterior y experiencia en instancias definitivas, cualidades que suelen marcar diferencia en plantillas diseñadas para competir por campeonatos.

Además, su regreso fortalece el vínculo histórico de la familia Girón con la franquicia regiomontana, luego del paso de sus hermanos Gabriel y Eduardo Girón por la organización.

Con su retorno, Fuerza Regia suma nuevamente a un jugador probado, con recorrido internacional y acostumbrado a responder bajo presión, en un movimiento que refuerza las aspiraciones del club para mantenerse como protagonista dentro de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.