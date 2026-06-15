Daniel Cormier exhibe mensajes sobre apuestas de Eric Trump

Hasta el momento, no existe una explicación pública sobre por qué el mensaje fue eliminado ni si la decisión respondió a una recomendación interna

El excampeón y actual analista de la UFC, Daniel Cormier, generó polémica luego de publicar en redes sociales presuntas capturas de una conversación privada con Eric Trump, en la que se hablaba sobre pronósticos, posibles lesiones de peleadores y apuestas relacionadas previo al evento que se realizará en la Casa Blanca, UFC Freedom 250.

La publicación fue eliminada poco después, pero las imágenes comenzaron a circular entre aficionados y medios especializados en artes marciales mixtas, provocando un intenso debate sobre la integridad deportiva, el acceso a información interna y los límites que deben existir alrededor de las apuestas en eventos de combate.

Cormier publicó y borró las capturas

En el mensaje que acompañaba las imágenes, Cormier advirtió que probablemente recibiría críticas por hacer pública la conversación, pero aseguró que no podía quedarse callado ante una situación que consideró delicada para el deporte.

“Probablemente voy a recibir muchas críticas por sacar esto a la luz, sin embargo me niego a quedarme callado. La UFC es un deporte por el que siento una profunda pasión y no voy a tolerar este tipo de comportamiento interno. Vergüenza para cualquiera que intente arruinar este hermoso evento”, escribió el expeleador antes de borrar la publicación.

Hasta el momento, no existe una explicación pública sobre por qué el mensaje fue eliminado ni si la decisión respondió a una recomendación interna, legal o personal.

La conversación apuntaba a información sensible

De acuerdo con las capturas difundidas, Eric Trump habría iniciado la conversación preguntando a Cormier si podía compartirle información sobre los peleadores y sus posibles ganadores.

El analista respondió en tono reservado, señalando que prefería mantenerse imparcial, aunque admitió que disfrutaba ver pelear a Bo Nickal.

La conversación tomó un tono más delicado cuando Trump preguntó si Cormier realizaría alguna apuesta. El excampeón respondió que no tenía permitido apostar ni participar en actividades similares debido a su rol dentro de la UFC.

Posteriormente, el intercambio habría incluido preguntas sobre si algún peleador llegaba lesionado al evento, así como una consulta directa sobre si alguna pelea podía estar arreglada.

La conversación que desató la polémica

Las capturas difundidas por Daniel Cormier mostraban un intercambio de mensajes que rápidamente generó debate entre aficionados y analistas de las artes marciales mixtas.

Eric: "¿Puedes decirme algo sobre los peleadores de mañana? ¿Quién crees que ganará?" Cormier: "Jaja, me gusta ser imparcial, pero me encanta ver pelear a Nickal". Eric: "¿Vas a hacer alguna apuesta?" Cormier: "No, en realidad no tengo permitido apostar, ni a nada parecido". Eric: "¿Sabes si alguno de los peleadores está herido?" Cormier: "No estoy muy seguro de por qué me preguntas esto, pero creo que todos están en buen estado..." Eric: "Voy a ir directo al grano. ¿Hay algún amaño de peleas mañana? He estado siguiendo de cerca la pelea de Lopes y creo que una sorpresa no sería descabellada. $$" Cormier: "No, ninguna de nuestras peleas estuvo amañada y, sinceramente, me horroriza que siquiera me preguntes algo así."

La publicación fue eliminada poco tiempo después por el propio Cormier, aunque las imágenes comenzaron a circular ampliamente en redes sociales y foros especializados, generando cuestionamientos sobre el contenido de la conversación y el contexto en el que se produjo.

Sin confirmación oficial de UFC ni de Eric Trump

Por ahora, la información pública se basa en las capturas difundidas y posteriormente eliminadas por Cormier. No existe una confirmación oficial sobre la autenticidad completa de la conversación, ni un pronunciamiento público de UFC o de Eric Trump sobre el contenido de los mensajes.

Tampoco se ha presentado alguna acusación formal de amaño de peleas o irregularidades dentro del evento, por lo que el caso se mantiene en el terreno de la controversia pública y el debate sobre conducta, ética e información sensible.

La situación ha cobrado relevancia porque Cormier no solo es una leyenda de las artes marciales mixtas, sino también comentarista, analista y figura vinculada de manera directa con la empresa, lo que le impide participar en apuestas o compartir datos internos que puedan influir en el mercado deportivo.