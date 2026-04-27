Dana White presencia tiroteo donde evacuaron a Donald Trump

Ubicado a poca distancia de la zona donde se encontraba el presidente de la UFC, Dana White quien observó la movilización de los agentes

El presidente de la UFC, Dana White, fue uno de los asistentes a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca que presenció el tiroteo registrado la noche del 25 de abril en el hotel Washington Hilton, en Washington D.C., donde también se encontraba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien fue evacuado por el Servicio Secreto.

De acuerdo con reportes oficiales y testimonios, el incidente ocurrió alrededor de las 20:35 horas, cuando un hombre armado intentó ingresar al recinto por uno de los filtros de seguridad y abrió fuego contra agentes, lo que activó los protocolos de emergencia en el evento.

Atacante armado intentó ingresar al evento

El agresor fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y originario de California, quien, según las primeras investigaciones, actuó en solitario y habría expresado previamente posibles motivaciones políticas.

Portaba una escopeta, una pistola y armas blancas, con las que intentó superar el control de acceso. Durante el intercambio de disparos, un agente del Servicio Secreto resultó herido, aunque el impacto fue contenido por su chaleco antibalas.

El sospechoso fue detenido en el lugar y permanece bajo investigación federal para determinar el alcance de sus intenciones y si existía un objetivo específico dentro del evento.

Dana White describe lo ocurrido durante el tiroteo

Ubicado a poca distancia de la zona donde se encontraba el presidente de la UFC, Dana White quien observó la movilización de los agentes y el comportamiento de los asistentes durante la emergencia.

El directivo aseguró que no se tiró al suelo pese a las indicaciones de seguridad y describió lo vivido como “increíble”, lo que generó reacciones encontradas debido al contraste con el nivel de riesgo reportado por otros asistentes.

"Pensé que los tiradores estaban entre nosotros, fue una experiencia loca y única", afirmó el presidente de la UFC Dana White.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque, en un incidente que puso nuevamente bajo escrutinio los protocolos de seguridad en eventos de alto perfil en Estados Unidos.

Disparos generan caos y evacuación de asistentes

Mientras se registraba la agresión en el acceso, dentro del salón principal comenzaron a escucharse las detonaciones, lo que provocó momentos de confusión entre los asistentes.

Elementos de seguridad ingresaron de inmediato y ordenaron a los presentes resguardarse. Testigos relataron que decenas de personas se ocultaron debajo de mesas mientras agentes entraban con armas largas para asegurar el área.

En cuestión de segundos, Donald Trump fue retirado del lugar bajo un dispositivo reforzado, mientras continuaban las maniobras de seguridad en el hotel.