Dan 'silbatazo' inicial a la Champions; define sorteo rivales

Los 36 clubes participantes en la Fase de Liga de la Champions League 2026-27 ya conocen a sus ocho rivales tras el sorteo celebrado este jueves

Los 36 clubes que disputarán la Fase de Liga de la Champions League 2026-27 ya conocen a los ocho rivales que enfrentarán en esta primera etapa del torneo, luego del sorteo realizado este jueves en Mónaco.

El nuevo formato mantiene a 36 equipos en una sola clasificación, con cada club enfrentando a ocho rivales. Para definir los partidos, los equipos fueron distribuidos en cuatro bombos y se asignaron dos adversarios de cada sector.

Entre las restricciones establecidas para el sorteo estuvo la imposibilidad de enfrentar a un club del mismo país y el límite de dos rivales pertenecientes a una misma liga extranjera.

El procedimiento se apoyó en un software encargado de completar las combinaciones y garantizar que se cumplieran las condiciones establecidas.

✅ Home and away opponents for Pot 1 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/OKyCVzJAJR — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2026 Real Madrid tendrá un calendario exigente El Real Madrid quedó emparejado con rivales de peso. El conjunto español enfrentará al Inter de Milán, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar Donetsk, LASK y AEK Atenas. El Atlético de Madrid tampoco tuvo demasiada fortuna en el sorteo. Los rojiblancos se medirán con Bayern Múnich, Liverpool, Manchester United, PSV, Fenerbahce, Bodo/Glimt, Viking y Stuttgart. Por la calidad de sus adversarios, ambos clubes españoles aparecen entre los que tendrán uno de los recorridos más complicados de la primera fase. PSG y Manchester City también tendrán duelos fuertes El París Saint-Germain tendrá como rivales al Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slavia Bratislava y Como. El Manchester City, por su parte, enfrentará a PSG, Barcelona, Sporting de Portugal, Porto, Napoli, Leipzig, AEK Atenas y Lens. El Barcelona tendrá un camino que incluye al propio City y al PSG, además de Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como y Sabah FK. Liverpool, Arsenal y Bayern completan los grandes cruces El Liverpool se encontrará con Atlético de Madrid, Inter de Milán, Porto, Brujas, Villarreal, Fenerbahce, Lens y LASK. Arsenal quedó emparejado con Real Madrid, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Betis, Lille, Napoli, Sabah y Slavia Praga. El Bayern Múnich, mientras tanto, jugará contra Arsenal, Atlético de Madrid, Betis, Manchester United, Bodo/Glimt, Lille, Slavia Praga y Viking. Estos enfrentamientos garantizan desde la primera fase varios duelos entre clubes considerados candidatos a llegar a las últimas rondas del torneo. Así quedaron los ocho rivales de cada equipo Real Madrid: Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, LASK, AEK Atenas

Manchester City: PSG, Barcelona, Sporting, Porto, Napoli, Leipzig, AEK Atenas, Lens

Inter de Milán: Real Madrid, Liverpool, Brujas, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stuttgart, Slavia Bratislava

Barcelona: Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como, Sabah

Atlético de Madrid: Bayern Múnich, Liverpool, Manchester United, PSV, Fenerbahce, Bodo/Glimt, Viking, Stuttgart

PSG: Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slavia Bratislava, Como

Liverpool: Atlético de Madrid, Inter, Porto, Brujas, Villarreal, Fenerbahce, Lens, LASK

Arsenal: Real Madrid, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Betis, Lille, Napoli, Sabah, Slavia Praga

Bayern Múnich: Arsenal, Atlético de Madrid, Betis, Manchester United, Bodo/Glimt, Lille, Slavia Praga, Viking Con el sorteo terminado, los 36 participantes ya tienen definido el panorama que enfrentarán en la Fase de Liga.