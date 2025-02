Dan la bienvenida a Randy Moss en su vuelta a la TV

Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia, y varias leyendas de la NFL dieron este domingo una emotiva bienvenida a Randy Moss, miembro del Salón de la Fama, quien volvió a su puesto como analista de TV para este Super Bowl LIX luego de luchar contra el cáncer.

"Bienvenido de nuevo, Randy. Le has mostrado a todos tu fuerza y resistencia, lo hiciste a lo largo de tu carrera de Salón de la Fama y lo has hecho ahora con esta lucha con la que nos has inspirado más que con cualquier otra cosa que hayas hecho. Te quiero hermano", le dedicó Brady a Moss.

“It is so great to have you back.” – Tom Brady



Bill Belichick, Kevin Garnett and Justin Jefferson, among others, join Brady in welcoming back Randy Moss pic.twitter.com/ZwUhvgsOTT