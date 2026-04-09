Dan el zarpazo: Tigres vence 2-0 a Seattle en la 'Conca'

Con goles de Ozziel Herrera y Joaquim, el Tigres venció 2-0 a Seattle Sounders en la ida de los cuartos de final. La vuelta será la próxima semana

En un partido donde 37,641 aficionados vibraron de principio a fin y que vieron cómo sus Tigres vencían 2-0 al Seattle Sounders; en el duelo de ida de la fase de cuartos de final. Las anotaciones de los de la ‘U’ fueron obra de Ozziel Herrera y Joaquim Pereira.

El duelo de vuelta se realizará el miércoles 15 de abril de la presente anualidad en punto de las 21:30 horas; el escenario de esta batalla deportiva será en el Lumen Field del estado de Washington.

UN EMPATE QUE PUDO EVITAR ‘ANGELITO’ CORREA

Luego de concluir los protocolos establecidos por la CONCACAF Liga Campeones 2026, el árbitro central costarricense Juan Gabriel Calderón Pérez hizo sonar su ocarina y al realizar la señal más futbolera que marcaba el inicio de la contienda entre los dirigidos por el argentino Guido Pizarro y los comandados por el estadounidense Brian Schmetzer.

El parado en el rectángulo verde presentado tanto por los del ‘Conde’ Pizarro como por Brian Schmetzer mostró un claro 4-2-3-1, buscando anular a su rival deportivo en todos los sectores de la grama universitaria. En la cual se apreciaban tanto elementos vestidos de amarillo total como de azul marino ‘de pe a pa’.

Si bien es cierto que, los de la ‘U’ tenían la obligación de sacar el resultado, este razonamiento se manifestó en la cancha desde que se puso en movimiento el esférico, mostrando un juego agresivo en su ataque, atacando de forma muy atrevida.

En los primeros minutos de este enfrentamiento de Concachampions se realizaron un par de disparos desde linderos del área que el arquero suizo Stefan Frei, quien por cierto vistió elegantemente en color naranja, tuvo que emplearse a fondo para cerrar su cortina ante los peligrosos disparos de Ángel Correa y Ozziel Herrera.

Luego de trenzar una jugada que tuvo su origen desde el mediocampo, fue justo a los 18’ de tiempo corrido cuando vino un disparo de media distancia que cruza el área del cuadro de la MLS (Major League Soccer) y que el arquero Frei estira completamente su cuerpo, que alcanza a desviar el esférico a tiro de esquina.

Con el correr de los minutos, el equipo norteamericano comenzó a posicionarse del balón, enfocando su ataque por los costados a gran velocidad y enviando ‘la redonda’ al centro del área; haciendo que el sector defensivo de los de la UANL pusiera principal atención a estos sucesos, formando una muralla sólida que resguardaba el arco defendido por Nahuel Guzmán.

A los 29’ de tiempo corrido, un error en la zaga defensiva de Tigres hizo que los delanteros de Seattle se quedaran en opción clara de gol frente al cancerbero Nahuel Guzmán, que dicho sea de paso vestía elegantemente en rosa y que termina atajando el disparo del equipo de Washington D.C.

Los de la Major League Soccer (MLS) por momentos paseaban el balón por los distintos sectores del campo de batalla, encontrando en el contragolpe y el pase largo, el antídoto perfecto para buscar ofender a la escuadra representativa de la Liga BBVA MX.

El momento lamentable del encuentro sucedió a los 42 minutos, cuando Vladimir Loroña realizó una barrida evitando el peligro generado por los visitantes y causándole una lesión que no le permite seguir en el terreno de juego.

En la pantalla del ‘Volcán’ se podía leer que se llegaban a los 45 minutos de tiempo corrido. Una llegada de Diego Lainez por la pradera derecha le permite ingresar al área, donde recibe un pisotón por parte de un defensivo del Sounders. El nazareno revisa la jugada y marca la pena máxima.

El cobro lo realiza Ángel Correa, quien dispara de pierna derecha y el balón se va por encima del marco defendido por el suizo Frei. El juez central indicó que se agregarían dos minutos más de compensación; tras consumirse el añadido, el árbitro central marcó la finalización de la primera mitad del partido con un empate de 0-0.

LOS DE LA ‘U’ SE LLEVAN EL PARTIDO DE IDA

Para la parte complementaria, tanto los de amarillo total como los de azul marino regresaron al campo con los mismos jugadores que estuvieron en el terreno de juego al concluir la batalla en su primera mitad; solo la incorporación del brasileño Joaquim Pereira por Vladimir Loroña a los 43’ de tiempo corrido.

En el amanecer de la parte complementaria, a los 51’ de acción, asistido por el uruguayo Fernando Gorriarán, Ozziel Herrera ejecuta un disparo con la pierna derecha desde el costado izquierdo del área y que deja sin oportunidad al arquero Stefan Frei para el 1-0 en favor de los del ‘Conde’ Pizarro.

Por momentos, el duelo entre mexicanos y estadounidenses se volvió ríspido, con fuertes llegadas que ponían en peligro la integridad física de los gladiadores deportivos y que el juez central costarricense Juan Gabriel Calderón Pérez no dejó pasar, propinando cartones amarillos para ambas escuadras.

A los 63’ minutos, de tiempo corrido llegó la jugada de mayor peligro para los nativos del país de ‘las barras y las estrellas’, cuando Paul Rothrock aprovecha un pase enviado por Paul Arriola, disparando de zurda en el área chica de los de amarillo total a muy corta distancia y el esférico es detenido con la punta del pie derecho por Nahuel Guzmán.

La contra cayó a los 67’ de acción, por obra de Rodrigo Aguirre, que se perfiló solo frente al arco del suizo Frei y dispara, dejando el esférico en Ángel Correa, que remata y el balón se estrella en el muro defensivo de los Sounders.

El ataque de los universitarios cada vez era más constante sobre la visita y ‘tanto fue el cántaro al agua, hasta que se rompió’ y a los 75’ de acción el carioca Joaquim remata de cabeza un centro enviado por Juan Brunetta, para colocar en la pantalla del Estadio Universitario el 2-0 en favor de la localía.

El cronómetro seguía marcando el correr del tiempo del duelo, un juego en donde el dominio se pintó de amarillo, con llegadas por las bandas a gran velocidad, ‘trallazos’ desde linderos del área y constantes centros al área; esa era la película que se proyectaba; misma que ni el cineasta Fernando Kalife pudo haber escrito.

Ambos estrategas le movieron a su once inicial, buscando darle frescura y solidez a cada una de sus líneas. Pero, los minutos seguían su marcha y las jugadas de peligro se presentaban en ambas porterías; al llegar el minuto 90’ el cuerpo arbitral comandado por el costarricense Juan Gabriel Calderón Pérez determinó agregar cuatro minutos de reposición. Ahí pudimos ver un Tigres volcado totalmente al ataque y un Seattle replegado en su zona defensiva. Con este resultado, los de Guido Pizarro enfrentarán el juego de vuelta en tierras estadounidenses con una ventaja de 2-0.