Dan alta médica a Pogacar tras cirugía por fractura de clavícula

Tadej Pogacar sufrió una caída en el transcurso de la octava etapa de la Vuelta a España, por lo que tuvo que abandonar la carrera cuando iba líder

El ciclista esloveno Tadej Pogacar ha recibido el alta médica este miércoles tras ser operado el pasado lunes en Barcelona de la fractura de la clavícula izquierda que se produjo el sábado en una caída en el transcurso de la octava etapa de la Vuelta a España, según ha informado 'La Gazzetta dello Sport'.

La intervención corrió a cargo del doctor Xavier Mir, el especialista que ha operado, entre otros, a los pilotos de MotoGP Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Marc Márquez o Jorge Martín, y tuvo lugar en el Hospital Universitario Dexeus de la capital catalana.

Pogacar regresará a su domicilio para comenzar su recuperación y rehabilitación bajo la supervisión del equipo médico del UAE Emirates Team.

A consecuencia de la caída, Pogacar sufrió una conmoción cerebral, una fractura con desplazamiento de la clavícula izquierda, otra fractura cervical estable de la vértebra C7 y múltiples abrasiones, por lo que tuvo que abandonar la carrera cuando iba líder.

El ciclista esloveno intentó continuar pero rápidamente se dio cuenta de que no podía. Fue trasladado en ambulancia a un centro sanitario de la localidad de Gandía, donde fue sometido a los primeros exámenes, y a las 02.00 horas llegó al Hospital Universitario Dexeus.

Fue su séptimo abandono desde que se unió al UAE en 2019. El último fue en 2023, a 84 km de la meta de la Lieja-Bastoña-Lieja, cuando se fracturó la muñeca izquierda y fue operado posteriormente. Sin embargo, nunca antes había abandonado una carrera por etapas.