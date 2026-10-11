Dan 12 partidos de sanción para el Correcaminos

Gabriel Pereyra encabeza los castigos con cinco duelos fuera; Mendoza e Islas también se perderán varias fechas en el torneo.

Tras los sucesos ocurridos en la jornada número 11 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, el equipo de Correcaminos publicó un comunicado en sus redes sociales.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol emitió una resolución donde sancionaron a 3 elementos del equipo de Correcaminos, Gabriel "Místico" Pereyra, Bryan Mendoza y Omar Islas.

Son 12 partidos en total distribuidos por los 3, 5 para Gabriel Pereyra, 4 a Bryan Mendoza y 3 a Omar Islas.

Gabriel Pereyra y Bryan Mendoza regresarían a unos posibles cuartos de final en caso de que su equipo se clasifique a la liguilla, Omar Islas podría regresar en la última jornada ante el equipo de Venados.