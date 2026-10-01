Dallas apuesta por Joey Porter Jr. para reforzar su defensa

La llegada del esquinero ocurre después de que Cobie Durant y Shavon Revel Jr. enfrentaran lesiones durante el comienzo de la campaña

Los Dallas Cowboys llegaron a un acuerdo con los Pittsburgh Steelers para adquirir al esquinero Joey Porter Jr., en un movimiento dirigido a fortalecer una defensiva secundaria que comenzó la temporada con lesiones y problemas para contener el ataque aéreo de sus rivales.

Dallas entregará una selección de sexta ronda del Draft de 2027 y una de segunda ronda de 2028. Con esta operación, los Cowboys incorporan a un titular de 26 años, pero también asumen el reto de resolver su situación contractual antes de que pueda convertirse en agente libre.

Porter fue elegido por Pittsburgh con la selección global número 32 del Draft de 2023 y permaneció durante tres temporadas como una de las piezas principales de su perímetro defensivo.

Los Cowboys atienden una necesidad inmediata

La llegada del esquinero ocurre después de que Cobie Durant y Shavon Revel Jr. enfrentaran lesiones durante el comienzo de la campaña. Dallas espera que Porter pueda ocupar una posición exterior junto a DaRon Bland una vez que esté disponible.

El equipo inició la temporada con marca de 1-2 y sin conseguir una intercepción durante sus primeros tres encuentros. La defensiva también se colocó entre las últimas de la NFL en yardas permitidas, aumentando la necesidad de incorporar experiencia y capacidad física en la cobertura.

Porter destaca por su estatura y alcance, cualidades que le permiten disputar el balón frente a receptores de gran tamaño y participar en coberturas individuales. Su perfil ofrece a Dallas una alternativa para modificar sus asignaciones defensivas y reducir la presión sobre el resto de la secundaria.

Desacuerdo contractual provocó su salida de Pittsburgh

El defensivo se encuentra en el último año de su contrato de novato y buscaba firmar una extensión con los Steelers. Las negociaciones no avanzaron antes del inicio de la temporada y Pittsburgh mantuvo su postura de no discutir nuevos acuerdos una vez comenzada la campaña.

Ante la falta de un convenio, Porter manifestó que consideraba no jugar y solicitó ser cambiado. El conflicto terminó con su salida rumbo a Dallas, mientras Pittsburgh obtuvo dos selecciones para futuros procesos de reclutamiento.

Los Cowboys deberán decidir si buscan asegurar su permanencia mediante un contrato a largo plazo. De no hacerlo, el jugador podría completar la temporada y posteriormente probar el mercado de agentes libres.

Porter llega tras consolidarse como titular

En sus primeras tres temporadas profesionales, Porter disputó 47 partidos, 41 de ellos como titular. Durante ese periodo acumuló 165 tackleadas, tres intercepciones y 31 pases defendidos.

Su producción más reciente incluyó 52 tackleadas, una captura, una intercepción y 14 pases desviados en 14 encuentros durante la campaña 2025. También permitió 333 yardas cuando fue atacado en cobertura y no concedió pases de anotación.

Además de mejorar su desempeño frente al pase, el esquinero redujo las penalizaciones que habían afectado sus primeras temporadas. Ese avance fortaleció su valor deportivo y su intención de obtener un segundo contrato de mayor duración.

Su debut con Dallas todavía no está definido

Porter permaneció fuera de los primeros tres partidos de Pittsburgh en 2026 debido a una lesión en la espalda y a cuestiones relacionadas con su acondicionamiento físico. Aunque ya había regresado a los entrenamientos, todavía no estaba habilitado para disputar el siguiente encuentro de los Steelers.

Su participación con los Cowboys dependerá de la evaluación médica, de su condición física y del tiempo necesario para aprender el sistema del coordinador defensivo Christian Parker. Por ello, su posible debut frente a los Houston Texans permanece sin confirmarse.

La operación representa el tercer intercambio reciente entre Dallas y Pittsburgh, después de los movimientos por George Pickens y Broderick Jones. Con la adquisición de Porter, los Cowboys vuelven a invertir capital de Draft para reforzar su plantilla y atender una de las principales debilidades mostradas durante el arranque de la temporada.