Da Canadá bienvenida al Mundial FIFA™ con gran espectáculo

La ceremonia tuvo un significado especial porque precedió al primer partido de su selección como anfitriona en una Copa del Mundial de la FIFA™.

Canadá vivió este viernes uno de los momentos más importantes de su historia futbolística al inaugurar oficialmente sus actividades dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una ceremonia que destacó la diversidad cultural, las tradiciones indígenas y la identidad multicultural que caracteriza al país.

Horas antes del encuentro entre Canadá y Bosnia-Herzegovina en Toronto, miles de aficionados se reunieron en el estadio para presenciar un espectáculo diseñado para presentar al mundo una imagen representativa de la nación anfitriona. La ceremonia formó parte del innovador formato de apertura compartida entre México, Canadá y EUA, los tres organizadores del torneo.

La diversidad canadiense fue protagonista

La producción estuvo a cargo de Balich Wonder Studio, empresa responsable de varios eventos internacionales de gran escala. El concepto central giró en torno a un mosaico cultural inspirado en la diversidad de comunidades que conforman Canadá.

La propuesta artística utilizó una reinterpretación visual del trofeo de la Copa del Mundo para representar la convivencia de distintas culturas, idiomas y tradiciones que forman parte de la sociedad canadiense.

Uno de los momentos más simbólicos llegó con la participación de seis grupos indígenas procedentes de diferentes regiones del país, desde las costas del Atlántico hasta el Ártico. Su presencia buscó reconocer la importancia histórica y cultural de los pueblos originarios dentro de la identidad nacional.

Música y artistas internacionales animaron la ceremonia

El espectáculo también incluyó un recorrido visual por algunos de los paisajes y símbolos más representativos de Canadá. Figuras de animales emblemáticos como el alce, el oso polar y la ballena aparecieron durante las presentaciones artísticas.

Entre los invitados destacaron artistas de reconocimiento internacional como Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Michael Bublé, William Prince y Nora Fatehi. También participaron la cantante palestino-chilena Elyanna, el productor Sanjoy y el artista francés Vegedream.

Uno de los momentos más esperados fue la interpretación del himno nacional canadiense a cargo de Alanis Morissette, mientras que Aleksandar Gajić interpretó el himno de Bosnia-Herzegovina antes del inicio del partido.

Un día histórico para el fútbol canadiense

La ceremonia tuvo un significado especial porque precedió al primer partido de la selección masculina de Canadá como anfitriona en una Copa del Mundo. Aunque el combinado canadiense participó anteriormente en México 1986 y Catar 2022, nunca había disputado un encuentro mundialista en territorio nacional.

Con una atmósfera festiva, espectáculos audiovisuales y una participación activa de los aficionados, Toronto marcó oficialmente el inicio de la experiencia canadiense dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un torneo que busca celebrar el futbol a través de la unión de tres países y múltiples culturas.