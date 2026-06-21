Curazao logra histórico empate y pone en peligro a Ecuador

La Tri tuvo el control de gran parte del partido y generó múltiples opciones de gol, pero volvió a mostrar problemas para concretar en el área rival

Ecuador dejó escapar una oportunidad clave en la Copa Mundial 2026 al empatar 0-0 frente a Curazao, en un partido donde la falta de contundencia y una actuación memorable del portero Eloy Room terminaron por complicar seriamente el panorama de la Tri en el Grupo E.

El resultado permitió a Curazao sumar el primer punto mundialista de su historia, mientras que Ecuador quedó en una situación crítica de cara a la última jornada, en la que deberá enfrentar a Alemania para intentar mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

Eloy Room se convierte en figura histórica

El gran protagonista del encuentro fue Eloy Room, arquero de 37 años que sostuvo a Curazao con una de las actuaciones más destacadas para un guardameta en la historia reciente de los Mundiales.

Room registró 15 atajadas, quedándose apenas a una del récord oficial desde que las salvadas comenzaron a contabilizarse como estadística en 1966. La marca pertenece a Tim Howard, quien realizó 16 intervenciones con Estados Unidos frente a Bélgica en 2014.

El portero caribeño, quien ya había sido clave en la clasificación histórica de Curazao al Mundial, se repuso de la goleada sufrida ante Alemania en el debut y respondió con seguridad cada vez que Ecuador logró acercarse con peligro.

Ecuador domina, pero vuelve a fallar frente al arco

La Tri tuvo el control de gran parte del partido y generó múltiples opciones de gol, pero volvió a mostrar problemas para concretar en el área rival.

Una de las oportunidades más claras llegó en los primeros minutos, cuando Enner Valencia quedó frente al arco, pero Room adivinó la dirección del disparo, se lanzó hacia su izquierda y evitó el tanto ecuatoriano.

En la segunda mitad, la presión del equipo dirigido por Sebastián Beccacece aumentó. Moisés Caicedo obligó a Room a una intervención espectacular, mientras que Valencia volvió a exigir al guardameta con un cabezazo bien colocado.

En la jugada posterior, el arquero de Curazao realizó dos atajadas más tras un tiro de esquina, antes de que su defensa lograra despejar el balón y mantener el marcador sin goles.

Curazao resiste y celebra su primer punto mundialista

Aunque Ecuador fue el equipo que más buscó el triunfo, Curazao también tuvo momentos para inquietar a la defensa sudamericana, especialmente durante la primera mitad, cuando encontró espacios que no pudo aprovechar por imprecisiones en el último pase y disparos desviados.

El empate representa un resultado histórico para la llamada Ola Azul, que logró sumar por primera vez en una Copa del Mundo y mantenerse con opciones matemáticas de avanzar a la siguiente fase.

La actuación defensiva de Curazao tuvo un valor especial, considerando que el estadio de Kansas City lució mayoritariamente teñido de amarillo por la presencia masiva de aficionados ecuatorianos.

Grupo E se complica para la Tri

El empate también tuvo consecuencias directas en la tabla del Grupo E. Horas antes, Alemania venció 2-1 a Costa de Marfil con un gol en tiempo de descuento, resultado que le aseguró el liderato del sector.

Con ese panorama, Ecuador quedó obligado a disputar una última jornada de alta exigencia frente a la selección alemana en Nueva York, mientras que Curazao enfrentará a Costa de Marfil en Filadelfia.

Aunque ninguno de los dos equipos quedó eliminado matemáticamente, la Tri llega al cierre de la fase de grupos con poco margen de error y con la necesidad de recuperar la contundencia que le faltó ante Curazao.