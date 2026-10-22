Culmina la jornada 3 de la UEFA Champions League

Con el cierre de la tercera fecha, el Real Madrid, el Paris Saint-Germain y el Liverpool quedaron entre los equipos que alcanzaron nueve puntos

La tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League terminó este miércoles con goleadas, partidos de alto voltaje y resultados inesperados.

El Real Madrid, el Real Betis y el Aston Villa aprovecharon su condición de locales para sumar victorias, mientras el Bayern Múnich y el Arsenal repartieron puntos tras empatar 2-2.

El conjunto madridista superó 4-1 al Leipzig y llegó a nueve puntos, la misma cosecha que el Paris Saint-Germain y el Liverpool tras tres partidos.

El Betis derrotó 1-0 al Feyenoord y también firmó una victoria importante en su regreso a la máxima competición europea.

Entre los resultados más llamativos estuvo la goleada del Como por 4-1 sobre el Manchester United, con Nico Paz como protagonista, además del triunfo del Galatasaray por 4-2 ante el Lille.

Por su parte, el Inter sufrió para vencer 1-0 al Shakhtar Donetsk y conseguir sus primeros puntos del torneo.

Nico Paz lidera la goleada del Como

El Como de Cesc Fàbregas firmó una de las actuaciones más destacadas de la jornada al imponerse 4-1 al Manchester United. Nico Paz abrió el marcador apenas al minuto dos con un potente disparo de zurda y después participó en la jugada del segundo tanto, anotado por Tasos Douvikas.

El argentino volvió a marcar en la recta final y Jacobo Ramón completó la goleada con un remate de cabeza. Joshua Zirkzee descontó para el equipo inglés en tiempo añadido, cuando el resultado ya estaba definido.

En otro encuentro con muchos goles, el Galatasaray venció 4-2 al Lille. Yunus Akgün adelantó a los turcos, pero Soriba Diaoune respondió con dos anotaciones para los franceses.

Aleksei Batrakov igualó antes del descanso y, en la segunda mitad, un autogol de Nabil Bentaleb y un tanto de Victor Osimhen sellaron el triunfo visitante.

Madrid cumple y el Betis resuelve desde el penalti

El Real Madrid derrotó 4-1 al Leipzig después de un partido que se abrió en los minutos finales del primer tiempo. Thibaut Courtois evitó que los alemanes se adelantaran con varias intervenciones, hasta que Bernardo Silva aprovechó un rebote al minuto 44 para poner el 1-0.

Arda Güler amplió la ventaja al 52', tras una asistencia de cabeza de Kylian Mbappé. El francés marcó el tercero con un disparo desde fuera del área y, aunque Gomis recortó distancias al 85', Diomande sentenció con una volea para el 4-1 definitivo.

Mbappé fue nombrado jugador del partido y el conjunto merengue llegó a nueve puntos en tres jornadas.

El Real Betis también hizo valer su localía, aunque con un marcador mucho más ajustado. Isco convirtió un penalti en la segunda parte para darle a los verdiblancos el triunfo 1-0 sobre el Feyenoord.

El conjunto español dominó buena parte del primer tiempo y encontró la diferencia desde los once pasos.

Aston Villa gana y el Inter rompe su sequía

El Aston Villa superó 3-0 al Viking en una noche que terminó sin sobresaltos para los ingleses. Ross Barkley abrió el marcador al minuto 23 con un cabezazo tras un tiro de esquina y Emiliano Buendía amplió la ventaja de penalti antes del descanso.

En la segunda mitad, un autogol de Henri Heggheim estableció el resultado definitivo. John McGinn recibió el premio al jugador del partido.

El Inter también celebró, aunque tuvo que trabajar hasta el final para derrotar 1-0 al Shakhtar Donetsk. El equipo italiano encontró resistencia en el arquero Dmytro Riznyk, quien evitó el gol en varias ocasiones, incluida una intervención ante Marcus Thuram al minuto 65.

La situación se complicó todavía más para los italianos con la expulsión de Alessandro Bastoni, sin embargo Carlos Augusto marcó al 77' y aseguró los primeros puntos del Inter en esta fase liga. El brasileño fue elegido jugador del partido.

En Bélgica, el Club Brugge venció 3-0 al Lens. Hans Vanaken abrió el marcador antes del descanso y Joaquin Seys aumentó la ventaja al inicio del segundo tiempo.

Carlos Forbs completó la goleada al aprovechar los espacios que dejó el conjunto francés. Vanaken fue nombrado el mejor jugador del encuentro.

Bayern y Arsenal reparten puntos en Múnich

El Bayern Múnich y el Arsenal protagonizaron uno de los partidos más atractivos de la jornada, con un empate 2-2 que mantuvo la incertidumbre hasta el final.

Eberechi Eze adelantó al Arsenal tras recibir un pase de Martin Ødegaard y definir ante Manuel Neuer. Alphonso Davies respondió para los alemanes al aprovechar una asistencia de Harry Kane.

En la segunda mitad, el arquero español David Raya evitó el gol con varias intervenciones, pero no pudo detener el penalti convertido por Kane, quien puso el 2-1 para el Bayern.

Cuando los locales parecían quedarse con la victoria, Declan Rice culminó una buena jugada colectiva con un disparo cruzado para establecer el 2-2 definitivo.

LASK sorprende al Sporting CP

La jornada también dejó una victoria inesperada del LASK, que derrotó 3-2 al Sporting CP en Portugal.

Luis Suárez adelantó a los locales desde el punto de penalti, pero Christoph Lang empató al minuto 15. El Sporting tuvo mayor control durante buena parte del primer tiempo, aunque no consiguió recuperar la ventaja.

En el complemento, Sasa Kalajdzic puso al frente al conjunto austríaco al 63' y Kryštof Daněk amplió la diferencia cinco minutos después.

Luis Suárez volvió a marcar y acercó al Sporting, pero el equipo portugués no logró evitar la derrota. Xavier Mbuyamba fue elegido jugador del partido.