Culmina la Jornada 2 de la UEFA Champions League

La jornada dejó resultados de alto impacto como remontadas en Roma, Sevilla y Róterdam, goleadas en Inglaterra y una victoria histórica en Noruega

La segunda jornada de la UEFA Champions League cerró este miércoles con una noche cargada de goles, remontadas y resultados contundentes.

El Real Madrid venció 4-3 a la Roma con tres anotaciones en el tramo final, el Real Betis derrotó 3-2 al Porto y el Paris superó 4-2 al Manchester City.

La fecha dejó 78 goles en total, 46 de ellos durante los nueve partidos del miércoles. Seis encuentros registraron al menos cinco anotaciones, entre ellos la victoria del Liverpool por 6-3 ante el LASK y el contundente 6-0 del Aston Villa frente al Fenerbahçe.

El Real Madrid remontó en los últimos minutos

El Real Madrid consiguió una agónica victoria por 4-3 ante la Roma en el Stadio Olimpico, después de pasar buena parte del encuentro por detrás en el marcador.

El equipo italiano comenzó con mayor intensidad y obligó a intervenir a Thibaut Courtois desde los primeros minutos. Marten De Roon abrió el marcador con un disparo desde fuera del área que se desvió en la defensa, pero Kylian Mbappé respondió antes de la media hora.

Con esa anotación, Mbappé llegó a 72 goles en la Champions League y superó a Raúl González en la clasificación histórica de goleadores.

En la segunda mitad, Rodrigo Mora ingresó por Paulo Dybala y participó en la jugada que permitió a Malen marcar el 2-1 al minuto 51. El neerlandés volvió a anotar poco después y puso a la Roma en una posición favorable para llevarse el triunfo.

Sin embargo, el Madrid reaccionó en el cierre. Carlos Espí aprovechó un balón suelto para recortar distancias, Endrick empató con un cabezazo y Antonio Rüdiger completó la remontada al rematar un tiro de esquina.