Culmina la Jornada 2 de la UEFA Champions League

La segunda jornada de la UEFA Champions League cerró este miércoles con una noche cargada de goles, remontadas y resultados contundentes.
El Real Madrid venció 4-3 a la Roma con tres anotaciones en el tramo final, el Real Betis derrotó 3-2 al Porto y el Paris superó 4-2 al Manchester City.
La fecha dejó 78 goles en total, 46 de ellos durante los nueve partidos del miércoles. Seis encuentros registraron al menos cinco anotaciones, entre ellos la victoria del Liverpool por 6-3 ante el LASK y el contundente 6-0 del Aston Villa frente al Fenerbahçe.
El Real Madrid remontó en los últimos minutos
El Real Madrid consiguió una agónica victoria por 4-3 ante la Roma en el Stadio Olimpico, después de pasar buena parte del encuentro por detrás en el marcador.
El equipo italiano comenzó con mayor intensidad y obligó a intervenir a Thibaut Courtois desde los primeros minutos. Marten De Roon abrió el marcador con un disparo desde fuera del área que se desvió en la defensa, pero Kylian Mbappé respondió antes de la media hora.
Con esa anotación, Mbappé llegó a 72 goles en la Champions League y superó a Raúl González en la clasificación histórica de goleadores.
En la segunda mitad, Rodrigo Mora ingresó por Paulo Dybala y participó en la jugada que permitió a Malen marcar el 2-1 al minuto 51. El neerlandés volvió a anotar poco después y puso a la Roma en una posición favorable para llevarse el triunfo.
Sin embargo, el Madrid reaccionó en el cierre. Carlos Espí aprovechó un balón suelto para recortar distancias, Endrick empató con un cabezazo y Antonio Rüdiger completó la remontada al rematar un tiro de esquina.
Madness in Rome 🤯 Real Madrid fight back to win 💪 #UCL https://t.co/nr0wlMyPFN— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 14, 2026
Betis vence al Porto con un penalti de Isco
El Real Betis se impuso 3-2 al Porto en un encuentro que cambió de rumbo en varias ocasiones.
Durante la primera parte, el conjunto verdiblanco generó peligro con Abde Ezzalzouli y Marc Roca, mientras que André Silva tuvo la oportunidad más clara del Porto, pero su cabezazo frente a la portería terminó en el larguero tras errores en la salida de Álvaro Valles y el despeje de Natan.
Abde abrió el marcador después del descanso con un disparo colocado a la escuadra. Antony estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero su remate pegó en el poste. Poco después, Gabri Veiga igualó con un tiro libre.
El Porto tomó la delantera mediante una combinación entre Pepê y Samu, quien definió con un disparo cruzado. El Betis, sin embargo, no bajó los brazos: Cucho Hernández consiguió el empate y, en la recta final, Isco convirtió un penalti para sellar el 3-2.
Real Betis come from behind to clinch all three points ✊ #UCL https://t.co/wGygxeCLoU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 14, 2026
El Paris golpea primero y resiste al Manchester City
En Inglaterra, el Paris se llevó una victoria por 4-2 ante el Manchester City tras tomar una ventaja de tres goles en la primera mitad.
Doué abrió el marcador al minuto 13 después de un contraataque y, apenas dos minutos más tarde, Ousmane Dembélé anotó el segundo tras recibir una asistencia del propio Doué. Vitinha amplió la diferencia antes del descanso.
El Manchester City reaccionó en la segunda parte y Erling Haaland descontó con un remate de cabeza. No obstante, Akliouche marcó para el Paris al minuto 63 y frenó el impulso local.
Haaland volvió a hacerse presente para mantener vivas las esperanzas del City, que se volcó al ataque durante los últimos minutos. La remontada no llegó: Gianluigi Donnarumma detuvo un penalti cobrado por Ferran y aseguró el triunfo parisino.
What a match 😳 Paris impressive in Manchester 💪 #UCL https://t.co/VfNPmDFhuM— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 14, 2026
Liverpool y Aston Villa firman las goleadas de la jornada
El Liverpool venció 6-3 al LASK en Linz, en un partido con nueve goles y una actuación destacada de Bradley Barcola, autor de un triplete.
El encuentro comenzó con el tanto de Ronald Araújo, quien marcó de cabeza y estrenó su cuenta goleadora con el Liverpool. Barcola anotó su primer gol dos minutos después y amplió la ventaja antes del descanso tras recibir un pase raso de Florian Wirtz.
En la segunda parte, Jeremie Frimpong aumentó la diferencia con un cabezazo. Robert Ljubičić consiguió el primer gol del LASK en la Champions League, pero Barcola completó su triplete y Lewis Koumas también se hizo presente en el marcador.
Florian Flecker, quien ingresó como suplente, firmó un doblete para el conjunto local.
Liverpool win crazy game 😳 #UCL https://t.co/2SLtZbJIe2— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 14, 2026
El Aston Villa, por su parte, goleó 6-0 al Fenerbahçe y consiguió su mayor victoria en competiciones europeas, además de sumar su segundo triunfo en dos partidos.
Johan Manzambi marcó en su debut con el club el día de su cumpleaños número 21, al aprovechar un despeje fallido tras un tiro de esquina. Nicolás Jackson anotó dos veces antes del descanso y dejó al Villa con una ventaja cómoda.
Ross Barkley convirtió un penalti para el cuarto tanto y volvió a marcar cinco minutos después con un disparo desviado. Ya en el tiempo añadido, Alysson participó en la jugada que Tammy Abraham culminó para cerrar la goleada.
Aston Villa dominant 😮👏 #UCL https://t.co/A1nRwL1Hp6— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 14, 2026
Feyenoord y Shakhtar también remontan
En Róterdam, el Feyenoord derrotó 3-2 al Como en un partido que se definió en los últimos minutos.
Assane Diao adelantó al conjunto italiano, pero Gjivai Zechiël igualó apenas dos minutos después. En la segunda mitad, Anis Hadj Moussa puso al Feyenoord por delante con un disparo al primer poste y luego amplió la ventaja con otro remate que pegó en el poste y rebotó en el guardameta Robert Sánchez antes de entrar.
Tasos Douvikas descontó para el Como durante el tiempo añadido, aunque los neerlandeses conservaron la ventaja.
Feyenoord come out on top against Como 💪 #UCL https://t.co/sDvoA3GoX4— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 14, 2026
El Shakhtar Donetsk también consiguió una remontada, al vencer 3-1 al AEK de Atenas y sumar su primera victoria de la temporada en el torneo.
Lovro Majer adelantó al conjunto griego después de una pérdida de balón de Stavros Pilios. Antes del descanso, Pedrinho empató desde el punto de penalti.
En la segunda mitad, el portero del Shakhtar, Dmytro Riznyk, respondió con intervenciones ante Pilios y Răzvan Marin.
Después, Vinícius Tobías marcó con un disparo desde un ángulo cerrado y el suplente Gleiker Mendoza sentenció con un remate potente al palo largo.
Two late goals secure three points for Shakhtar 🧡 #UCL https://t.co/NeuguSCLTB— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 14, 2026
Bodø/Glimt hace historia ante el Dortmund
El Bodø/Glimt consiguió una victoria por 1-0 frente al Borussia Dortmund, resultado que representó su primer triunfo en una competición de clubes de la UEFA ante un rival alemán.
El conjunto noruego había generado peligro con Sondre Brunstad Fet, Jens Petter Hauge y Andreas Helmersen antes de que Fredrik Sjøvold marcara siete minutos después del descanso, tras una asistencia de Sondre Auklend.
El Dortmund buscó el empate y tuvo su mejor oportunidad con Felix Nmecha, pero el portero Nikita Haikin evitó el gol y aseguró los tres puntos para los locales.
Bodø/Glimt have now won their last six UEFA competition matches at home 😳👏 #UCL https://t.co/iVVubd8x56— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 14, 2026
Stuttgart suma su segundo triunfo
El Stuttgart venció 3-0 al Slovan Bratislava y mantuvo su paso perfecto, con dos victorias en dos partidos de la fase de liga.
El capitán Deniz Undav abrió el marcador con un remate desde el sector izquierdo del área. Más tarde, Suleiman Camara estuvo cerca de ampliar la ventaja y Sandro Cruz terminó marcando en propia puerta.
Ermedin Demirović, quien ingresó desde el banquillo, puso el 3-0 definitivo con un cabezazo. El delantero sumó así su cuarto gol en dos partidos de esta Champions League.
Stuttgart make it two wins out of two ✅ #UCL https://t.co/muxt1I5NR7— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 14, 2026
La jornada dejó resultados de alto impacto en distintos escenarios europeos, con remontadas en Roma, Sevilla y Róterdam, goleadas en Inglaterra y una victoria histórica en Noruega.