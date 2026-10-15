Cuestiona Vinícius sanción de cuatro partidos en LaLiga

El delantero del Real Madrid fue suspendido durante el encuentro ante el Villarreal por la liga y uno de los duelos importantes que se perderá será El Clásico

Vinícius Júnior sigue sorprendido por la suspensión de cuatro partidos que le impusieron en LaLiga y cuestionó la decisión después del partido entre el Real Madrid y la Roma, correspondiente a la segunda jornada de la Champions League 2026.

En la zona mixta, el atacante brasileño aseguró que no recuerda a otro futbolista que haya recibido una sanción de esa cantidad de encuentros.

“No me acuerdo un jugador que ha tenido cuatro partidos de sanción”, afirmó Vinícius.

“No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me diera cuatro partidos”, añadió el delantero del Real Madrid.

Vinícius cuestiona las decisiones arbitrales

El brasileño también se refirió a las decisiones de los árbitros en las jugadas en las que recibe faltas y expresó su postura sobre los abucheos de la afición rival.

“La afición me da igual, la afición tiene que pitarme porque estoy ahí para marcar goles contra su equipo, pero los árbitros no entiendo”, señaló el futbolista.

Sus declaraciones se produjeron después de que el atacante volviera a hablar públicamente sobre la sanción que deberá cumplir en la competición española.

¿Por qué suspendieron a Vinícius por cuatro partidos?

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol impuso al madridista cuatro partidos de suspensión por su expulsión durante el encuentro ante el Villarreal y las protestas posteriores dirigidas al árbitro.

La sanción representa una baja para el Real Madrid en sus próximos compromisos de Liga, incluido uno de los partidos más importantes de la temporada.

Vinícius se perderá el clásico contra el Barcelona

La suspensión deja a Vinícius fuera del clásico contra el Barcelona, además de otros encuentros de LaLiga que el delantero no podrá disputar mientras cumple el castigo.

La ausencia del brasileño representa un contratiempo para el conjunto madridista, mientras el jugador mantiene su inconformidad con la decisión disciplinaria.