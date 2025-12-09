Cuauhtémoc Blanco golpea a portero rival en Clásico de Leyendas

El ex delantero americanista generó una nueva controversia tras una acción que encendió los ánimos entre jugadores y aficionados.

El nombre de Cuauhtémoc Blanco volvió a colocarse en el centro de la conversación futbolera luego de protagonizar un episodio que recordó sus años de intensidad dentro del campo. Durante el Clásico de Leyendas entre América y Chivas, celebrado en McAllen, Texas, el ex delantero americanista generó una nueva controversia tras una acción que encendió los ánimos entre jugadores y aficionados.

Las cámaras captaron el momento en que Cuauhtémoc Blanco agrede al portero de Chivas, Sergio Hernández, con un golpe directo al rostro que lo terminó derribando. Instantes antes, el guardameta había empujado por la espalda al ex jugador azulcrema, lo que detonó la reacción violenta que rompió con el espíritu amistoso del encuentro y generó molestia inmediata entre los presentes.

¿Qué ocurrió en el Clásico Nacional de Leyendas?

El partido se detuvo de inmediato cuando varios jugadores rojiblancos enfrentaron a Blanco para evitar que el incidente escalara. Figuras como Adolfo ‘Bofo’ Bautista intentaron mediar, mientras otros integrantes de las Águilas buscaban calmar la tensión. Afortunadamente, el portero Hernández logró recuperarse rápidamente y recibió una disculpa directa de parte del ex americanista, quien incluso le extendió ambas manos para ayudarlo a ponerse de pie.

Este episodio se suma a otro ocurrido a finales de octubre, cuando Cuauhtémoc Blanco también se vio envuelto en una confrontación con Alberto ‘Venado’ Medina durante un Clásico de Leyendas en Tijuana, lo que provocó un conato de bronca similar entre los equipos participantes.

Cuauhtémoc Blanco acumula historial de incidentes por carácter

El historial del ex futbolista está marcado por episodios de carácter explosivo que contrastan con la calidad técnica que lo convirtió en ídolo del Club América. Durante su etapa profesional, sumó tarjetas rojas por entradas duras y discusiones constantes con árbitros, una dualidad que lo consolidó como una figura tan apasionada como polémica.

Fuera de la cancha, su trayectoria política ha multiplicado la controversia. Como diputado federal ha enfrentado señalamientos por supuestos actos de corrupción, pleitos públicos con gobernadores y ausencias reiteradas en sesiones del Congreso. Todo ello mantiene a Cuauhtémoc Blanco como una figura polarizante: admirado por su autenticidad, pero cuestionado por su impulsividad y decisiones públicas.