 Cuando está Messi es diferente para los árbitros: Andrada

Rayados viajó esta mañana a la Unión Americana para enfrentar el próximo miércoles al Inter de Miami, y sobre la posibilidad de que Messi juegue pese a la lesión que padece, el arquero Esteban Andrada indicó.

"Siempre cuando está él (Messi) obviamente es un atractivo diferente, tanto para el entorno, los árbitros, ojalá que pueda jugar y si no bueno, desearle una pronta recuperación, nosotros tenemos que estar completamente enfocados en el partido".

Pero en caso de que Lionel no pueda jugar, 'Sabandija' dejó en claro que Miami es un equipo que tiene más jugadores importantes.

"No creo (que les afecte de más la posible ausencia de Messi), tiene jugadores muy importantes, muchas grandes figuras, va a ser un partido muy duro, nosotros tenemos que estar mentalizados y enfocados en el partido del miércoles y bueno, tratar de traernos un buen resultado".

Andrada señaló que en la cancha no habrá respeto a la figura del 10 de la albiceleste.

"Su presencia vale mucho, no es de hablar mucho él, pero estando él en cualquier momento del entrenamiento o en la concentración la presencia intimida, sabemos que dentro del juego somos once contra once y ahí se termina el respeto de todo".

"Debes de estar atento los 90 minutos (con Messi), y no regalarle ningún espacio porque sabemos que atrae muchos jugadores cuando él la tiene, y bueno, por ahí se generaran muchos espacios, debemos estar atentos a eso".

Por último, resaltó la importancia del partido de ida de los cuartos de final ante el conjunto del Inter.

"Es un partido súper importante para nosotros, y la verdad que son 180 minutos, no podemos regalarnos en un solo encuentro, asi que hay que ser inteligentes y bueno, que la serie quede abierta y si podemos meter un gol mejor. Es un partido hermoso porque (Inter) tiene grandes figuras, un partido vistoso, nosotros tenemos grandes jugadores también, ojalá podamos competir y traernos un buen resultado".

