¿Cuáles serán las sanciones para jugadoras de softbol?

Las jugadoras de Softbol responsables por tirar uniformes olímpicos serán sancionadas deportivamente y también enfrentarían consecuencias legales

Por: Luz Camacho

julio, 29, 2021 18:00

MÉXICO.- Jugadoras de la Selección Mexicana de Softbol que compitieron en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde quedaron en el cuarto lugar, no podrán formar parte del próximo ciclo olímpico tras la polémica por tirar sus uniformes en botes de basura de la Villa Olímpica tras su participación, confirmó Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM).

Las boxeadoras mexicanas Brianda Cruz y Esmeralda Falcón exhibieron a través de sus redes sociales imágenes donde muestran los uniformes del equipo de softbol en los botes de basura.

Este uniforme representa años de esfuerzos, sacrificios y lágrimas.

Todos los deportistas mexicanos anhelamos portarlo dignamente, y hoy tristemente el equipo mexicano de sóftbol lo dejó todo en la basura de las villas olímpicas.@esmerfalconmx @CONADE @COM_Mexico pic.twitter.com/zqkmVva6PP — Brianda Tamara (@BriandaTamara) July 29, 2021

Quizá para algunos de los compañeros deportistas signifique: "nada" estos uniformes para muchos otros representan nuestros años de trabajo, dedicación, amor y pasión. Que pena que el equipo de softball mexicano no lo vea así.???? @BriandaTamara @CONADE @COM_Mexico @voyxmex pic.twitter.com/nKm905Jk8o — esmerfalconmx (@esmerfalconmx) July 29, 2021

Destacó que las jugadoras se llevaron indebidamente toda la ropa de cama de sus habitaciones en la Villa Olímpica de Tokio, cuando lo único que se regala a los deportistas son los edredones.

A su vez explicó a la cadena ESPN que la federación presentó al COM unos uniformes para competir, y al final se presentaron en los juegos olímpicos con otros que no fueron aprobados y no portaban la bandera de México ni el logo del COM.

¿Cuánto tiempo quedarán vetadas?

De acuerdo a los declarado por Carlos Padilla, las deportistas no podrán acreditarse para ninguna competencia del ciclo olímpico, el cual va desde la finalización de los Juegos de Tokyo hasta el inicio de los de 2024 en París, e incluye las competencias que se realicen en ese periodo como son Juegos Centroamericanos en 2022, Panamericanos en 2023 y Copas del Mundo.

Cabe aclarar que en los Juegos Olímpicos de París 2024 no tendrá sóftbol ni béisbol, pero algunos creen que podrían volver en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028.

Pudieran existir sanciones legales

Por su parte, el Jefe de Misión del Comité Olímpico Mexicano en Tokio 2020, Mario García, en entrevista con ESPN, declaró que los culpables de tirar a la basura los uniformes olímpicos, además de hacerse acreedores a una sanción deportiva, también pudieran enfrentar una sanción legal de acuerdo a las normativas mexicanas.

"En nuestro caso principalmente al departamento jurídico del Comité Olímpico Mexicano y pues ahí empezarán a revisar, no nada más las leyes mexicanas sino también estamos y somos observadores de la Carta Olímpica y también ahí encontraremos algunos preceptos que deben de respetarse. Yo insisto, esto también es una sorpresa porque jamás pensamos que algo así pudiera suceder. Este fenómeno merecerá que se revise y de llegar a identificar con claridad a los responsables de este hecho, pues obviamente se tiene que aplicar una medida disciplinaria que corresponda a esta conducta", detalló.

Desconocía Guerrero que habían dejado uniformes para echar colchas

El presidente de la Federación Mexicana de Softbol (FMS), Rolando Guerrero, aunque en un principio justificó que el equipo dejó parte de los uniformes utilizados en Juegos Olímpicos por problemas de sobrepeso en las maletas, pues contaban con un amplio repertorio de uniformes de cada color y para cada ocasión, en las entrevistas subsecuentes cambió su postura.

Ahora declaró que están investigando y toda aquella que hizo ese acto no debe de participar nunca más para México.

Aseguró que estando en el aeropuerto de Narita él se enteró de que algunas jugadoras habían empacado las colchas de la Villa, acto con el que no está de acuerdo, pero desconocía que por tal motivo habían dejado los uniformes deportivos.

En ese momento le dijo al contador que las iba a ser desempacar las colchas, pero que le respondió que no, a lo que le comentó es que posiblemente pueda haber un cargo y les comunicó a las jugadoras que en caso de que haya un cargo ellas tenían que pagar esas colchas y todas estuvieron de acuerdo.

En entrevista con W Deportes, el dirigente de la FMS declaró que si las jugadoras no querían traer los uniformes solo era cuestión de dirigirse con él.

Tras la postura del presidente del COM de vetar a toda la selección, Rolando Guerrero, declaró que acatará la decisión que se tome, sin embargo, considera injusto que sea todas la selección, representada por jugadoras que nacieron en Estados Unidos, pero de padres mexicanos, pague un error que solo algunas cometieron.

Incluso dijo que algunas de ellas están consiguiendo y comprando jerseys para llevar a sus familias, por ejemplo un jersey conmemorativo que sacaron de la Copa que hicieron en México siguen pidiéndolos para comprarlos.

Responsables dejarán de representar a la Selección Mexicana de Softbol

Aunque la Federación Mexicana de Softbol en la mañana del jueves a través de Twitter dio una postura ante la polémica, las cual era similar a la que fijó el dirigente en su primera entrevista, las publicaciones fueron borradas para más tarde compartir un comunicado donde reprueban rotundamente las acciones de las jugadoras involucradas.

Asimismo, mencionaron que se encuentran "indignados" con la o las jugadoras que realizaron dichas acciones, por lo que "se realizará una investigación a fondo para encontrar a la(s) responsables, aplicando las debidas sanciones.

Dejando en claro que las responsables "dejarán de representar a esta federación".