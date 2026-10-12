¿Cuáles eventos deportivos están en peligro en Arabia Saudita?

La continuidad de sus fechas anunciadas, sin embargo, ocurre en un escenario de restricciones de viaje y nuevas amenazas contra infraestructura aeroportuaria

Los ataques contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad han generado incertidumbre sobre una agenda deportiva que, en las próximas semanas, contempla la presencia de figuras del tenis, la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez contra Christian Mbilli y el espectáculo Crown Jewel de WWE.

Las interrupciones aéreas representan una dificultad para el traslado de participantes, equipos de trabajo y aficionados a la capital de Arabia Saudita.

El ataque del sábado 10 de octubre dejó al menos 12 muertos y más de 300 heridos, según el balance inicial de las autoridades saudíes. Este domingo, otro proyectil impactó la Terminal 4 y provocó un incendio, mientras las operaciones del aeropuerto permanecían suspendidas.

Hasta este 11 de octubre, no se había localizado un anuncio oficial de cancelación o cambio de sede del Six Kings Slam, Canelo–Mbilli o Crown Jewel.

La continuidad de sus fechas anunciadas, sin embargo, ocurre en un escenario de restricciones de viaje y nuevas amenazas contra infraestructura aeroportuaria.

Six Kings Slam, el compromiso más cercano en Riad

La exhibición de tenis Six Kings Slam está programada para el 21, 22 y 24 de octubre, con Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Alex de Minaur y Learner Tien. Este último ocupa el lugar de Jannik Sinner, cuya baja se produjo por lesión y no por la situación de seguridad.

El torneo, independiente del circuito ATP, contempla cuartos de final el día 21, semifinales el 22 y los encuentros por el tercer lugar y el título el 24.

Por la proximidad de las fechas, una interrupción prolongada de los vuelos podría complicar la llegada de los tenistas, sus equipos y el personal encargado de producir la transmisión. Por ahora, el calendario publicado mantiene las tres jornadas.

Canelo y WWE mantienen sus fechas anunciadas

El combate entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli sigue anunciado para el 31 de octubre en Riad, con el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo en disputa.

El mexicano buscará recuperar el cinturón frente al campeón, en una cartelera cuya organización también requiere el traslado de boxeadores y equipos internacionales.

Una semana después, el sábado 7 de noviembre, WWE tiene previsto celebrar Crown Jewel en el Riyadh Season Stadium, ubicado en el distrito financiero KAFD. Aunque han surgido reportes sobre inquietudes por la seguridad, la empresa no ha anunciado oficialmente un traslado o suspensión.

El compromiso de WWE con la ciudad también incluye WrestleMania 43 en 2027, que sería la primera edición del evento fuera de EUA en 25 años.

La sede de Riad está confirmada, pero las fechas del 10 y 11 de abril que han circulado en reportes especializados todavía no deben considerarse oficiales.

Fórmula 1 y deportes electrónicos ya registraban cambios

La situación regional había afectado otros calendarios antes de los ataques de octubre. El 14 de marzo, Fórmula 1 anunció que los Grandes Premios de Arabia Saudita y Bahréin no se disputarían en abril debido a las condiciones en Oriente Medio.

La próxima carrera saudí figura para el 19 al 21 de marzo de 2027 en el circuito de Yeda. Qatar y Abu Dabi mantienen compromisos para el cierre de 2026, aunque se encuentran en países distintos y no corresponde presentarlos como carreras en territorio saudí.

También fue aplazada la primera Esports Nations Cup, prevista para noviembre de 2026 en Riad.

La Esports Foundation anunció el 18 de agosto su traslado a noviembre de 2027, después de evaluar la situación regional y consultar con los involucrados.

Estos antecedentes muestran que la inestabilidad ya había obligado a modificar parte de la agenda. Para los eventos próximos en Riad, la atención está ahora en la recuperación de la conectividad aérea y en las decisiones que comuniquen sus organizadores sobre las condiciones para celebrarlos.