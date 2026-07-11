¿Cuál es el récord que estableció el portero Unai Simón?

La marca de Unai Simón comenzó durante el último partido de la fase de grupos de Catar 2022, cuando España enfrentó a Japón

Unai Simón inscribió su nombre entre los grandes porteros de la historia al establecer el récord de mayor cantidad de minutos consecutivos sin recibir gol en la Copa Mundial, una marca que quedó fijada en 650 minutos durante la participación de España en la edición de 2026.

El guardameta español superó un registro que permanecía vigente desde 1990 y extendió su racha a lo largo de dos ediciones del torneo, convirtiéndose en una de las figuras clave de la solidez defensiva mostrada por la selección dirigida por Luis de la Fuente.

La marca de Unai Simón comenzó durante el último partido de la fase de grupos de Catar 2022, cuando España enfrentó a Japón. Después de recibir el segundo gol del conjunto asiático, el arquero mantuvo su portería sin anotaciones durante los 39 minutos restantes del encuentro.

Posteriormente, completó los 120 minutos sin recibir gol en el duelo de octavos de final contra Marruecos, incluido el tiempo extra, aunque España quedó eliminada en la tanda de penales.

La secuencia continuó cuatro años después, cuando el guardameta enlazó varias porterías a cero durante el Mundial de 2026 hasta superar el récord que pertenecía al italiano Walter Zenga.

Superó la histórica marca de Walter Zenga

El anterior récord estaba en poder de Walter Zenga, quien acumuló 517 minutos sin recibir gol con Italia durante el Mundial de 1990.

Aquel registro permaneció intacto durante más de tres décadas y fue considerado durante años una de las marcas más difíciles de romper para un portero en la máxima competencia internacional.

Unai Simón rebasó los 517 minutos durante el encuentro de España frente a Austria y siguió ampliando la cifra con una nueva portería a cero ante Portugal, hasta llegar al partido de cuartos de final frente a Bélgica.

Bélgica puso fin al récord en los cuartos de final

La racha terminó en el minuto 41 del encuentro entre España y Bélgica, cuando Timothy Castagne remató de cabeza un centro enviado por Charles De Ketelaere para marcar el empate momentáneo.

Ese gol dejó la marca definitiva en 650 minutos consecutivos sin recibir anotación, la cifra más alta registrada por un guardameta en la historia de los Mundiales.

A pesar de perder la imbatibilidad, España ganó el partido 2-1 con anotaciones de Fabián Ruiz y Mikel Merino, resultado que le permitió avanzar a las semifinales del torneo.

Unai Simón entra en una lista de porteros históricos

Con este registro, el arquero español dejó atrás a figuras como Walter Zenga, Iker Casillas, Peter Shilton, Sepp Maier y Gianluigi Buffon, nombres que marcaron distintas épocas bajo los tres postes.

Iker Casillas fue protagonista del campeonato conseguido por España en 2010 y mantuvo cinco porterías a cero durante aquella edición, mientras que Gianluigi Buffon hizo lo propio con Italia en 2006.

Peter Shilton se convirtió en uno de los referentes históricos de Inglaterra, mientras que Sepp Maier fue pieza importante en el título conseguido por Alemania Federal en 1974.

El récord de Simón no solo representa una marca individual, sino también el funcionamiento defensivo de España, que durante la racha redujo las oportunidades de sus rivales mediante el control del balón, la presión y el orden de su línea defensiva.